Dicle Elektrik 6 ilde kar mesaisi — Kesintisiz enerji için sahada yüzlerce personel

Dicle Elektrik, Diyarbakır dahil 6 ilde yüzlerce personel ve onlarca araçla 7/24 çalışarak kar yağışına karşı kesintisiz enerji sağlamaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:04
Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışına rağmen hizmet bölgesinde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için sahada yoğun şekilde çalışıyor. Başta Diyarbakır olmak üzere Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde ekipler 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Diyarbakır'da saha çalışmaları

Hava şartlarından kaynaklı herhangi bir kesinti yaşanmayan Diyarbakır'da sahada 165 personel görev yapıyor. Ayrıca acil müdahale için 44 arıza müdahale aracı (bunların 21'i sepetli), 6 vinç ve iş makineleri hazır bekletiliyor.

Şanlıurfa, Mardin ve diğer illerde müdahaleler

Şanlıurfa'da kar yağışının erken etkili olduğu bazı bölgelerde iletim hatlarına yapılan anlık müdahaleler sayesinde yaklaşık 5 bin 500 abonenin uzun süre elektriksiz kalması engellendi. Kent genelinde 155 teknik personel ile toplam 56 araç (29'u sepetli, 27'si arazi aracı) görev alıyor.

Mardin'de kar artışı üzerine bir kriz merkezi oluşturuldu; kent merkezine uzak mahalle ve köylere ulaşımın zorlaştığı noktalarda müdahaleler bu merkezden yönlendiriliyor. Şırnak'ta yer yer bir metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen enerji akışının devamlılığını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekip koordinasyonu ve alınan önlemler

Dicle Elektrik, yolların kapanması nedeniyle gecikmelerin yaşanabildiği kırsal bölgelere ihtiyaç halinde diğer illerden ekip takviyesi yapıyor. Şirket, kötü hava şartlarından kaynaklı muhtemel kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşların enerji erişiminin kesintiye uğramaması amacıyla saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

