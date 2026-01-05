DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Dicle Elektrik, Güneydoğu’da 50 Yılın En Sert Kışında Kesintisiz Enerji Sağladı

Dicle Elektrik, Güneydoğu'da son 50 yılın en sert kışında Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman ve Şanlıurfa’da enerji akışını kesintisiz sürdürdü.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:08
Dicle Elektrik, Güneydoğu’da 50 Yılın En Sert Kışında Kesintisiz Enerji Sağladı

Dicle Elektrik, Güneydoğu’da 50 Yılın En Sert Kışında Kesintisiz Enerji Sağladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te faaliyet gösteren Dicle Elektrik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK regülasyonları çerçevesinde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji hedefiyle çalıştı. Şirket, yılardır süregelen teknolojik altyapı yatırımları ve deneyimli insan kaynağı sayesinde, son 50 yılın en etkili kar yağışı ile başarıyla mücadele etti.

Saha organizasyonu ve 7/24 müdahale

Başta Arıza Onarım ve Bakım ekipleri olmak üzere tüm çalışanlar 7/24 esasına göre görev yaptı. Ekipler, zaman zaman -20 dereceyi bulan soğuklarda bile sahada hizmet verdi. Dicle Elektrik’in Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, dağıtım bölgelerinin genelinde yaklaşık bin 500 arıza-onarım ve bakım personeli ile 570 araçla üç vardiya halinde sahada görev yaptıklarını belirtti.

Kritik müdahaleler ve saha çalışmaları

Tüzün, yer yer 2 metreyi bulan kar yağışına rağmen il ve ilçe merkezlerinde kayda değer bir kesinti yaşanmadığını vurguladı. "Kırsal bölgelerde ise hava şartlarından kaynaklanan arızalara karda hareket edebilen özel araçlarımızla anında müdahale ederek vatandaşlarımızı elektriksiz bırakmadık. Hatta bu süreçte birçok vatandaşımız gerek sözlü, gerek yazılı olarak şirketimize teşekkürlerini iletti. Bu başarımızdaki en büyük pay şüphesiz -20 derecede dahi büyük bir özveriyle görevlerini yapan çalışanlarımızındır" dedi.

Tüzün ayrıca, "Kar yağışının en yoğun olduğu Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, ana enerji nakil hattına ait iki direğin kar yükü nedeniyle yıkıldığını dronlarla yapılan incelemeler sonucu belirledik. Çalışmaların zorlu arazi şartları nedeniyle uzama ihtimaline karşı, ilçedeki kritik noktaların enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yüksek kapasiteli jeneratörler bölgeye sevk ettik. Bu sayede enerji arzı il genelinde başarıyla sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Bölgesel destek ve sonuçlar

Dicle Elektrik, sadece kendi sorumluluk bölgesinde kalmayıp komşu dağıtım bölgelerine de destek verdi. Van’da dört gündür enerjisiz kalan bölgeler, Siirt şebekesi üzerinden sağlanan bağlantıyla yeniden elektrik enerjisine kavuştu. 29 Aralık2 metreye ulaşırken, Şanlıurfa’da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Kar sonrası hava sıcaklıkları Diyarbakır’da -20 dereceye kadar düştü.

Bütün bu zorlu koşullara rağmen Dicle Elektrik, 2,2 milyon abonesine kesintisiz enerji sağlamayı sürdürdü. Hava şartlarına bağlı aksamalar dronlarla tespit edilerek, ulaşımın mümkün olmadığı noktalarda özel araçlar ve jeneratör desteğiyle hızlı çalışmalar gerçekleştirildi. Şirket yetkilileri, bugüne kadar yapılan şebeke yenileme yatırımları ve arıza önleyici bakım çalışmalarının bu başarının temelinde olduğunu vurguladı.

Bölge genelinde aşırı soğuk hava etkisini sürdürürken, Dicle Elektrik ekipleri aynı kararlılıkla sahadaki görevlerine devam ediyor.

DİCLE ELEKTRİK, YAZIN KAVURUCU SICAKLARDA OLDUĞU GİBİ, KIŞIN DONDURUCU SOĞUKTA DA KESİNTİSİZ...

DİCLE ELEKTRİK, YAZIN KAVURUCU SICAKLARDA OLDUĞU GİBİ, KIŞIN DONDURUCU SOĞUKTA DA KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN SAHADAKİ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR.

GÜNEYDOĞU’DAKİ HİZMET BÖLGESİNDEKİ İLLERDE 50 YILI AŞKIN SÜREDİR GÖRÜLMEYEN TARİHİ KAR YAĞIŞIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını: Kocaeli'de Sayıları Katlandı
2
Kepez’de 2025’te 248 bin 403 ton çöp toplandı — Şikayetler %85 azaldı
3
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
4
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne Ziyaret
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
7
Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları