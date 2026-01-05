Dicle Elektrik, Güneydoğu’da 50 Yılın En Sert Kışında Kesintisiz Enerji Sağladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te faaliyet gösteren Dicle Elektrik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK regülasyonları çerçevesinde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji hedefiyle çalıştı. Şirket, yılardır süregelen teknolojik altyapı yatırımları ve deneyimli insan kaynağı sayesinde, son 50 yılın en etkili kar yağışı ile başarıyla mücadele etti.

Saha organizasyonu ve 7/24 müdahale

Başta Arıza Onarım ve Bakım ekipleri olmak üzere tüm çalışanlar 7/24 esasına göre görev yaptı. Ekipler, zaman zaman -20 dereceyi bulan soğuklarda bile sahada hizmet verdi. Dicle Elektrik’in Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, dağıtım bölgelerinin genelinde yaklaşık bin 500 arıza-onarım ve bakım personeli ile 570 araçla üç vardiya halinde sahada görev yaptıklarını belirtti.

Kritik müdahaleler ve saha çalışmaları

Tüzün, yer yer 2 metreyi bulan kar yağışına rağmen il ve ilçe merkezlerinde kayda değer bir kesinti yaşanmadığını vurguladı. "Kırsal bölgelerde ise hava şartlarından kaynaklanan arızalara karda hareket edebilen özel araçlarımızla anında müdahale ederek vatandaşlarımızı elektriksiz bırakmadık. Hatta bu süreçte birçok vatandaşımız gerek sözlü, gerek yazılı olarak şirketimize teşekkürlerini iletti. Bu başarımızdaki en büyük pay şüphesiz -20 derecede dahi büyük bir özveriyle görevlerini yapan çalışanlarımızındır" dedi.

Tüzün ayrıca, "Kar yağışının en yoğun olduğu Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, ana enerji nakil hattına ait iki direğin kar yükü nedeniyle yıkıldığını dronlarla yapılan incelemeler sonucu belirledik. Çalışmaların zorlu arazi şartları nedeniyle uzama ihtimaline karşı, ilçedeki kritik noktaların enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yüksek kapasiteli jeneratörler bölgeye sevk ettik. Bu sayede enerji arzı il genelinde başarıyla sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Bölgesel destek ve sonuçlar

Dicle Elektrik, sadece kendi sorumluluk bölgesinde kalmayıp komşu dağıtım bölgelerine de destek verdi. Van’da dört gündür enerjisiz kalan bölgeler, Siirt şebekesi üzerinden sağlanan bağlantıyla yeniden elektrik enerjisine kavuştu. 29 Aralık2 metreye ulaşırken, Şanlıurfa’da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Kar sonrası hava sıcaklıkları Diyarbakır’da -20 dereceye kadar düştü.

Bütün bu zorlu koşullara rağmen Dicle Elektrik, 2,2 milyon abonesine kesintisiz enerji sağlamayı sürdürdü. Hava şartlarına bağlı aksamalar dronlarla tespit edilerek, ulaşımın mümkün olmadığı noktalarda özel araçlar ve jeneratör desteğiyle hızlı çalışmalar gerçekleştirildi. Şirket yetkilileri, bugüne kadar yapılan şebeke yenileme yatırımları ve arıza önleyici bakım çalışmalarının bu başarının temelinde olduğunu vurguladı.

Bölge genelinde aşırı soğuk hava etkisini sürdürürken, Dicle Elektrik ekipleri aynı kararlılıkla sahadaki görevlerine devam ediyor.

DİCLE ELEKTRİK, YAZIN KAVURUCU SICAKLARDA OLDUĞU GİBİ, KIŞIN DONDURUCU SOĞUKTA DA KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN SAHADAKİ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR.