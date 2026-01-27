Dilimli Barajı Kısmen Dondu — Yüksekova'da Kış Sert Geçiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıcaklıkların düşmesiyle Dilimli Barajı yüzeyi kısmen buzla kaplandı; baraj ve çevresi dron ile görüntülendi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 09:01
Dilimli Barajı Kısmen Dondu — Yüksekova'da Kış Sert Geçiyor

Dilimli Barajı kısmen dondu: Yüksekova'da kış etkisini gösterdi

Yoğun kar ve dondurucu soğuklar baraj yüzeyini buzla kapladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Dilimli Barajının yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

İlçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Yüksekova-Esendere kara yolu üzerinde bulunan ve tarımsal sulama ile içme suyu ihtiyacını karşılayan Dilimli Barajı, aşırı soğuklar nedeniyle dondu.

Yaklaşık 2 buçuk kilometrelik alanı kapsayan baraj gölünün yüzeyinde oluşan buz tabakası ve çevredeki karlı dağlar, dron ile görüntülendi.

Güzergahı kullanan vatandaşlar, kış mevsiminin bölgede oldukça çetin geçtiğini belirterek, oluşan eşsiz manzarayı ilgiyle izlediklerini kaydetti. Baraj çevresinde mola vererek fotoğraf çeken vatandaşlardan bazıları, "Yüksekova’da kış çok ağır geçiyor. Hava sıcaklığı gece eksi 25 dereceye kadar düşüyor. Barajın son 4 yıldır kış aylarında donduğuna şahit oluyoruz. Yoldan geçerken bu manzarayı ölümsüzleştirmek istedik ancak fotoğraf çekene kadar ellerimiz soğuktan donma noktasına geldi" dedi.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINA DÜŞMESİYLE DİLİMLİ BARAJI'NIN...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINA DÜŞMESİYLE DİLİMLİ BARAJI'NIN YÜZEYİ KISMEN BUZLA KAPLANDI.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINA DÜŞMESİYLE DİLİMLİ BARAJI'NIN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü
2
Çine Sulaması'nda Son Etap: 69 bin 800 Dekar Modern Sulamaya Kavuşacak
3
Meteorolojiden Kritik Uyarı: Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi
4
Antalya'da Fırtına: Halı Saha Çatısı Çöktü, Futbolcular Kaçtı
5
Sibirya’dan Gelen Yeşilbaşlı Ördekler Çoruh Nehri’ni Mesken Tuttu
6
BEUN İİBF 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
7
Dilimli Barajı Kısmen Dondu — Yüksekova'da Kış Sert Geçiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları