Dışarıdan cevizli sucuk almaya son! Sadece iki malzemeyle yapmak çok basit

Cevizli sucuk yapılışı meğer bu kadar kolaymış! İki malzemeyle yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEVİZLİ SUCUK YAPILIŞI

Evinizde doğal yöntemlerle cevizli sucuk yapmak istiyorsanız bu haber tam size göre! Cevizli sucuk yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 su bardağı pekmez,





100 gram ceviz içi, 1 su bardağı su, 4 çay kaşığı nişasta, yarım su bardağı toz şeker. İlk olarak cevizler ılık suda bekletilir ve yıkandıktan sonra ipe dizilir. İpin alt kısmı düğümlenir. Bir tencerenin içine su, nişasta, un ve şeker koyulur ve iyice karıştırılır. Nişasta iyice eridikten sonra pekmez eklenerek tekrar karıştırılır. Kaynadıktan sonra karıştırmaya devam edilir. Sosun fazlasının akması için bekletildikten sonra bir yere asılır ve kuruması beklenir. Kuruduktan sonra kesilerek tüketilir.