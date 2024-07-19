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Dışarıdan cevizli sucuk almaya son! Sadece iki malzemeyle yapmak çok basit

Bu haberden sonra bir daha dışarıdan cevizli sucuk almayacaksınız! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 09:57
Dışarıdan cevizli sucuk almaya son! Sadece iki malzemeyle yapmak çok basit

Cevizli sucuk yapılışı meğer bu kadar kolaymış! İki malzemeyle yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEVİZLİ SUCUK YAPILIŞI

Evinizde doğal yöntemlerle cevizli sucuk yapmak istiyorsanız bu haber tam size göre! Cevizli sucuk yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 su bardağı pekmez, 

cevizli sucuk yapılışı

100 gram ceviz içi, 1 su bardağı su, 4 çay kaşığı nişasta, yarım su bardağı toz şeker. İlk olarak cevizler ılık suda bekletilir ve yıkandıktan sonra ipe dizilir. İpin alt kısmı düğümlenir. Bir tencerenin içine su, nişasta, un ve şeker koyulur ve iyice karıştırılır. Nişasta iyice eridikten sonra pekmez eklenerek tekrar karıştırılır. Kaynadıktan sonra karıştırmaya devam edilir. Sosun fazlasının akması için bekletildikten sonra bir yere asılır ve kuruması beklenir. Kuruduktan sonra kesilerek tüketilir. 

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