Dışarıdan lavaş almayı bıraktıracak! Ev yapımı nefis lavaş tarifi

Evde lezzetli ve yumuşacık lavaş yapmanın sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? Bu basit ama etkili mayalı hamur tarifiyle, herkesin ağzını sulandıracak lavaşlar yapabilirsiniz. İşte bu nefis tarifin ayrıntıları ve püf noktaları:

Öncelikle, mayalı lavaş yapmak için gerekli malzemelere bir göz atalım. Bu tarif için şunlara ihtiyacınız olacak: 1 su bardağı ılık su, yarım paket yaş maya, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz ve 3 su bardağı un (istediğiniz markayı tercih edebilirsiniz). İşte diğer ayrıntılar...





MAYALI HAMUR TARİFİ

İlk adım olarak, maya karışımını hazırlamak için bir kaba ılık suyu alın. Ardından, yarım paket yaş mayayı ekleyin ve iyice karıştırın. Mayısanın tamamen erimesi için bir süre bekleyin. Daha sonra, karışıma 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. Sıvı yağ, hamurunuzu daha yumuşak ve esnek yapacaktır. Ardından, 1 tatlı kaşığı tuzunu da ekleyerek malzemeleri tamamen karıştırın.

Bu aşamada, unu yavaş yavaş ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde etmek için un miktarını kontrol edebilirsiniz. Hamuru yoğururken, pürüzsüz bir kıvam alana kadar işlemi sürdürün. Hamurunuzu kabın içinde bir süre dinlendirin, böylece maya etkisini gösterip hamurunuzun kabarmasını sağlayın.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak, oklava yardımıyla ince lavaşlar açın. Lavaşları açtıktan sonra, bir tavada veya sac üzerinde her iki tarafını da güzelce pişirin. Lavaşlarınızın kenarlarının şişmesi ve üzerinin altın sarısı bir renk alması önemli bir ayrıntıdır.





Sonuç olarak, bu basit ve lezzetli mayalı lavaş tarifi ile evinizde enfes lavaşlar hazırlayabilirsiniz. Unutmayın, püf noktalarına dikkat ederek, hamurunuzun kıvamını doğru ayarlayın ve lavaşlarınızın mükemmel olmasını sağlayın. Artık evde keyifle yapılmış, sıcacık lavaşlarınızı afiyetle yiyebilirsiniz.

Mayısalı Lavaş Tarifi: Evde Lezzetli ve Yumuşacık Lavaşlar İçin Püf Noktalar

Evde mayalı lavaş yapmanın keyfini çıkarmaya hazır mısınız? Bu basit ve etkili tarifle, lezzetli ve yumuşacık lavaşlarınızı kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte adım adım yapım aşamaları ve püf noktaları:

İlk adım olarak, mayalı lavaş yapımı için gerekli olan malzemeleri hazırlayın. Bu malzemeler şunlardır: 1 su bardağı ılık su, yarım paket yaş maya, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz ve 3 su bardağı un.

Mayısalı lavaş hamurunu yapmaya başlamak için, bir kabın içinde ılık suyu alın. Ardından, yarım paket yaş mayayı ılık suya ekleyin ve mayanın tamamen erimesi için birkaç dakika bekleyin. Mayısa eridikten sonra, mayanın aktifleştiğini görebilmek için bir süre beklemeye devam edin. Bu süre genellikle birkaç dakikadır.

Mayısa aktifleştikten sonra, mayalı suya sıvı yağı ekleyin. Sıvı yağ, hamurunuzun daha yumuşak ve esnek olmasını sağlar. Ardından, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek malzemeleri karıştırın. Tuz, hamurun lezzetini dengeleyecek ve iyice karıştırıldığında diğer malzemelerle uyumlu bir hale gelecektir.

Bu aşamada, unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın. Unu eklerken, ele yapışmayan ve yumuşak bir kıvamda bir hamur elde etmek için dikkatlice kontrol edin. Hamuru yoğururken, pürüzsüz bir kıvam alana kadar işlemi sürdürün. Hamurunuzun kıvamı, mayalı lavaşların lezzet ve dokusunu belirleyen önemli bir faktördür.

Yoğurulan hamuru, üzerini streç filmle kapatıp, ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar dinlendirin. Hamurun mayalanması için bu süre oldukça önemlidir. Dinlenen hamurunuz, hacim kazanacak ve kullanıma hazır hale gelecektir.

Hamur dinlendikten sonra, ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tezgahınızda un serperek açın. Eğer elinizde oklava varsa, oklava kullanarak da hamuru açabilirsiniz. Açtığınız hamurları, kuru bir tavada veya ızgarda her iki tarafını da güzelce pişirin. Pişirme işlemi sırasında, lavaşın kabarması için havasını kaçırmamaya özen gösterin.

Sonuç olarak, ev yapımı lezzetli ve yumuşacık lavaşlarınız hazır! Bu tarifle, marketten aldığınız lavaşlara veda edecek ve damak zevkinize uygun lavaşları kendiniz yapabileceksiniz. Ayrıca, mayalı hamur tarifini pizza veya pide gibi diğer hamur işleri için de kullanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!