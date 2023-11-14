Dışişleri Bakanlığı KPSS puanıyla personel alacak! Sertifikasını getiren işe giriyor

Dışişleri Bakanlığı, lise mezunu adaylar arasından 55 Güvenlik Görevlisi ve Şoför alımı için başvuruları almaya başladı. Bu kapsamda KPSS puanı esas alınarak yapılacak mülakatsız alımlar, 50 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (45 erkek, 5 kadın) ile 5 Destek Personeli (Şoför) kadrosunu içermektedir. İşte detaylar...





DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI LİSE MEZUNU ADAYLAR ARASINDAN BAŞVURULAR BAŞLADI

Başvuru süreci 13 - 27 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olup, başvurular sadece elektronik ortamda alınacaktır. Başvuruları yapacak adayların belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Başvuruda bulunacak adayların en az lise mezunu olmaları, belirtilen kadrolar için gerekli nitelikleri taşımaları ve başvurularını belirtilen tarihler arasında resmi başvuru adresinden yapmaları gerekmektedir.

Dışişleri Bakanlığı'nın bu alımla ilgili olarak mülakat yapmadan doğrudan KPSS puan sıralamasına göre personel alacağı belirtiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar arasından belirlenecek olan uygun adaylar, belirtilen pozisyonlarda görevlendirilecekler.

Bu personel alım ilanı, lise mezunu olan vatandaşlara istihdam kapısı açarak Bakanlık bünyesine yeni personel kazandırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu alımların, belirli niteliklere sahip adaylara eşit ve adil bir şekilde fırsat sunmayı hedeflediği görülmektedir.

Başvuru sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, adaylara kolay ve hızlı bir başvuru imkanı sunarken, mülakatsız alım süreci de adaylara eşit değerlendirme ve fırsat eşitliği sağlama amacını taşımaktadır.





Dışişleri Bakanlığı'nın başlattığı 55 Güvenlik Görevlisi ve Şoför alımı için başvuru süreci, adaylara belirli şartlar ve belgelerle ilgili detayları içermektedir. Adaylar, başvurularını e-Devlet Şifresi ile Kariyer sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

Başvuru için gerekli belgeler arasında bir adet vesikalık fotoğraf, 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSSP94) sınav sonuç belgesi, en son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı örneği, kamu kurumlarından ayrılan adayların hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, T.C. kimlik kartı örneği ve "resmi kuruma verilmek üzere" ibareli adli sicil belgesi yer almaktadır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuran adayların ayrıca geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği'ne uygun sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Bu rapor, adayın boy ve kilo ölçümlerini içermelidir.

Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için başvuran adaylar ise sürücü belgesi, SRC-2 ile Psikoteknik belgelerinin onaylı örneklerini sunmalıdırlar.

Başvuru süreci, 13 - 27 Kasım 2023 tarihleri arasında devam edecek. Müracaatlar sadece elektronik ortamda kabul edilecek ve belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu süreç, Dışişleri Bakanlığı'nın lise mezunu adaylara istihdam kapısı açarak, koruma ve şoförlük pozisyonlarında görev alacak yeni personel kazandırma hedefini yansıtmaktadır.