Diyadin İmam Hatip Ortaokulu'nda Örnek Davranış Ödüllendirildi

Sosyal deney, çevre bilincini pekiştirdi

Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki Diyadin İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen anlamlı bir sosyal deney, öğrenciler arasında dikkat çekici bir örnek davranışı ortaya koydu.

Okul koridorlarına bırakılan çöp paketlerini fark eden bir öğrenci, gösterdiği çevre bilinci ve sorumluluk duygusuyla atıkları ilgili alana taşıdı. Bu bilinçli davranış, öğrencilerine her zaman örnek olan öğretmenin duyarlılığıyla birleşince takdir toplayan bir tablo oluştu.

Okul yönetimi, sergilenen bu örnek tutumu önemseyerek müdür Serdar Yaşlı tarafından ödüllendirdi. Ödül anı ve davranışın kaynağı kameralar tarafından görüntülendi.

Kameralara yansıyan bu anlar, çevreyi korumanın ve değerleri sahiplenmenin küçük yaşlarda kazanılan alışkanlıklarla mümkün olduğunu yeniden gösterdi. Sergilenen duyarlılık, okul çevresinden ve izleyenlerden büyük takdir topladı.

