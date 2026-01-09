Diyarbakır Büyükşehir'den Yaşlılara Kesintisiz Evde Bakım Hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun kış koşullarına rağmen 60 yaş üstü vatandaşlara evde sağlık, temizlik, kişisel bakım ve medikal destek sağlıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:21
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kışa rağmen evde bakım hizmetlerini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, etkisini artıran yoğun kış koşullarına rağmen ileri yaştaki vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altındaki ekipler, yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik çalışmalarını sahada kararlılıkla yürütüyor.

Verilen hizmetler ve sayılar

Belediye ekipleri; 503 ev temizliği, 614 evde sağlık hizmeti, 223 kişisel bakım hizmeti ve 214 kişiye medikal malzeme desteği sağladı. Ayrıca ekipler tarafından haftada 2 seans olmak üzere aylık toplam 16 seans fizyoterapi hizmeti sunuluyor.

Hizmetlerin kapsamı ve uygulama biçimi

Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ziyaretlerinde sağlık kontrolü, kişisel bakım ve günlük temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Evde Sağlık ve Kişisel Bakım Birimi ekipleri; tansiyon ve nabız ölçümü, şeker ve ateş takibi yaparak vatandaşların sağlık durumlarını düzenli olarak izliyor ve hasta olanların ihtiyaçlarına göre gerekli desteği sağlıyor.

Temizlik hizmetleri kapsamında ekipler her ay düzenli olarak evlere giderek kapı, pencere başta olmak üzere günlük temizlik işlerini gerçekleştiriyor. Kişisel bakım hizmetlerinde ise berbere gidemeyecek durumda olan yaşlı erkek vatandaşların saç ve sakal tıraşı evlerinde yapılıyor.

Yoğun kış şartlarına rağmen yürütülen bu hizmetlerle belediye, yaşlı vatandaşların sağlık ve yaşam kalitesini korumayı amaçlıyor.

