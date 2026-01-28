Diyarbakır Çermik'te Aç Domuz Sürüsü Yerleşime İndi

Diyarbakır Çermik'te aç kalan domuz sürüsü yerleşime indi; görüntüler Aşukar Dağı'ndan Fırat Tüysüz tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:38
Zorlu kış koşullarında yiyecek arayan yaban hayvanları yerleşimlere indi

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü yerleşim yerine kadar indi. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inmesi son dönemde sık görülen bir durum haline geldi.

Olay, ilçede bulunan Aşukar Dağı eteklerinde grup halinde gezen domuz sürüsünün görünmesiyle kayda geçti. Sürü, bölge sakinlerinin endişesine yol açtı.

Görüntüleri çeken kişi olan Fırat Tüysüz, domuzların cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındığını belirtti. Tüysüz, yaşanan duruma dikkat çekerek bölgedeki artışın endişe verici olduğunu vurguladı.

Fırat Tüysüz şu ifadeleri kullandı: ’’Son dönemlerde ilçemizde domuz sayısında ciddi bir artış oldu. Çok hızlı bir şekilde nüfusları artıyor. Bahçelerimize, tarlalarımıza zarar veriyorlar. Bu konuda yetkililerden, ürünlerimize zarar veren domuz sürülerine karşı yardımcı olmalarını istiyoruz’’

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

