Diyarbakır Çermik'te Aç Domuz Sürüsü Yerleşime İndi

Zorlu kış koşullarında yiyecek arayan yaban hayvanları yerleşimlere indi

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü yerleşim yerine kadar indi. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inmesi son dönemde sık görülen bir durum haline geldi.

Olay, ilçede bulunan Aşukar Dağı eteklerinde grup halinde gezen domuz sürüsünün görünmesiyle kayda geçti. Sürü, bölge sakinlerinin endişesine yol açtı.

Görüntüleri çeken kişi olan Fırat Tüysüz, domuzların cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındığını belirtti. Tüysüz, yaşanan duruma dikkat çekerek bölgedeki artışın endişe verici olduğunu vurguladı.

Fırat Tüysüz şu ifadeleri kullandı: ’’Son dönemlerde ilçemizde domuz sayısında ciddi bir artış oldu. Çok hızlı bir şekilde nüfusları artıyor. Bahçelerimize, tarlalarımıza zarar veriyorlar. Bu konuda yetkililerden, ürünlerimize zarar veren domuz sürülerine karşı yardımcı olmalarını istiyoruz’’

