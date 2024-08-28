Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Hâlâ Kayıp! Anne Güran'ın Şok İtirafı Yayını Kesti!

DİYARBAKIR'DA 8 YAŞINDAKİ NARİN GÜRAN HÂLÂ KAYIP! ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Diyarbakır'da 8 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Narin, Kur’an kursuna gitmek için evden ayrıldıktan sonra kayboldu ve o günden bu yana kendisinden haber alınamıyor. Küçük kızın kaybolduğu günle ilgili ortaya çıkan yeni bir detay, olayı yeniden ailenin odak noktasına taşıdı.

ANNE YÜKSEL GÜRAN'DAN CANLI YAYINDA ŞOK İTİRAF

Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, bir televizyon programında yaptığı açıklamayla olayın seyrini değiştirdi. Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Vazgeçme" programına katılan anne Güran, kızının kaybolduğu gün yaşanan bir olayı ilk kez canlı yayında itiraf etti. "Bizden şüphelenirsiniz diye söyleyemedim" diyen Yüksel Güran, şu ifadeleri kullandı:

"Köpek, hindiyi yemişti; askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı, Narin’in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında sigara içiyordu ve bir köpeğe işkence ediyordu. Ben de yapmayın, yazıktır dedim. Bu detayı ilk kez söylüyorum; bizden şüphelenirler diye daha önce paylaşmadım."

Bu açıklamanın ardından yayının aniden kesildiği ve anne Güran'ın ifade vermek üzere çağrıldığı belirtildi. Bu beklenmedik itiraf, hem yayında hem de izleyiciler arasında şok etkisi yarattı.

OLAYIN DETAYLARI VE YAŞANAN GELİŞMELER

Narin Güran, kaybolduğu gün Kur’an kursuna gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra ailesine, amcasının evine geçip kuzenleriyle vakit geçireceğini söylemişti. Ancak Narin'den uzun süre haber alınamayınca ailesi durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmalar ve arama çalışmaları sonucu, bir çocuk terliği bulundu; ancak terliğin Narin'e ait olmadığı tespit edildi.

Kaybolma olayının ardından, polis ekipleri ve jandarma tarafından başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 130 kişinin ifadesi alınmış olup, bölgedeki tüm kaynaklar kullanılarak arama faaliyetleri sürdürülüyor. Özellikle zemin altını gösteren cihazlar ile yapılan detaylı aramalar, henüz küçük kızın izine rastlayabilmiş değil.

ARAMALARDA İLERLEME KAYDEDİLEMEDİ, UMUTLAR TÜKENMİYOR

Arama çalışmaları 8. gününe girerken, Narin’den hâlâ bir iz bulunamadı. Ancak yetkililer ve arama ekipleri, umutlarını yitirmeden çalışmalarını sürdürüyor. Aile ise yetkililerden ve halktan destek beklemeye devam ediyor. Şu ana kadar yapılan tüm çalışmalara rağmen Narin'in bulunamaması, aileyi derin bir üzüntüye sevk ederken, olayın çözülmesi için halkın desteği ve yeni bilgiler oldukça kritik.

ANNE GÜRAN'IN AÇIKLAMALARI SONRASI SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Anne Yüksel Güran’ın canlı yayındaki açıklamalarının ardından, soruşturma daha da derinleştirildi. Anne Güran’ın "bizden şüphelenirsiniz diye söyleyemedim" ifadesi, polis ekiplerinin aile üyeleri ve yakın çevresi üzerindeki incelemelerini artırmasına yol açtı. Ayrıca, itirafta adı geçen askere gitmeye hazırlanan oğul ve arkadaşları hakkında da detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Bu yeni itiraf, kamuoyunun dikkatini bir kez daha bu kaybolma olayına çevirdi. Pek çok kişi, Narin’in kaybolmasıyla ilgili olarak ailenin verdiği bilgilerin doğruluğunu sorguluyor. Güvenlik güçleri, tüm ipuçlarını değerlendirerek olayın çözüme kavuşturulması için çalışmalarını sürdürüyor.

BÖLGE HALKI DA ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Bölgedeki arama çalışmalarına sadece güvenlik güçleri değil, yerel halk da aktif olarak katılıyor. Özellikle köyde yaşayan vatandaşlar, Narin’in bulunması için seferber olmuş durumda. Kimi gönüllü olarak arama çalışmalarına katılırken, kimi de sosyal medya ve diğer platformlar üzerinden farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Narin’in kayboluşunun üzerinden günler geçtikçe, bölgedeki umutlu bekleyiş sürüyor. Aile, Narin’in bulunması için dua ederken, halk da arama ekiplerine desteklerini sürdürüyor. Diyarbakır’da Narin’in kaybolduğu bölge ve çevresinde adeta bir insan zinciri oluşturulmuş durumda.

NARİN GÜRAN'IN BULUNMASI İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR

Güvenlik güçleri, arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, 8 yaşındaki Narin Güran’ın bulunması için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Özellikle olayın yaşandığı bölgedeki dağlık ve ormanlık alanlarda yoğun bir arama çalışması yapılıyor. Teknolojik cihazlar ve eğitimli köpekler kullanılarak yürütülen çalışmalar, sonuç alınana kadar devam edecek.

Narin Güran’ın kaybolması, sadece ailesini değil, tüm Diyarbakır halkını derinden etkiledi. Çaresizce bekleyişini sürdüren aile, kızlarının bir an önce bulunmasını umut ediyor. Yetkililer, olayın çözülmesi ve Narin’in sağ salim bulunması için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtiyor.