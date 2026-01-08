Diyarbakır’da Eğil Baraj Gölü'nde Sualtındaki Tekye Medresesi Görüntülendi

Diyarbakır’da Eğil Baraj Gölü'nde Tekye Medresesi Sualtı Görüntüleri Kaydedildi

Tekye Medresesi, Eğil Baraj Gölü altında kalan yapısıyla sualtında görüntülendi. Bölgenin doğal güzellikleriyle tarihin buluştuğu bu çalışma, sualtı görselliğini belgeleyerek dikkat çekti.

Ortak Çalışma ile Gerçekleştirilen Dalış

Çalışma, Eğil Kaymakamlığı, AFAD, Dicle Su Sporları Kulübü ve Eğil Belediyesinin ortak planlamasıyla gerçekleştirildi. Yapılan dalışlarda, berrak sularda huzur veren manzaralar ve nefes kesen sualtı görüntüleri kayda alındı.

Dalış Turizmine Katkı ve İlham

Kaydedilen sualtı görüntüleri, faaliyet dalış tutkunları için ilham kaynağı olurken, Eğil’in dalış turizmindeki potansiyelini de gün yüzüne çıkardı. Bölgenin tanıtımı ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi açısından bu tür çalışmaların önemi vurgulanıyor.

