Diyarbakır’da Eğil Baraj Gölü'nde Sualtındaki Tekye Medresesi Görüntülendi

Eğil Baraj Gölü'nün berrak sularında, Eğil Kaymakamlığı, AFAD, Dicle Su Sporları Kulübü ve Eğil Belediyesi iş birliğiyle Tekye Medresesi sualtı görüntülendi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:33
Diyarbakır’da Eğil Baraj Gölü'nde Tekye Medresesi Sualtı Görüntüleri Kaydedildi

Tekye Medresesi, Eğil Baraj Gölü altında kalan yapısıyla sualtında görüntülendi. Bölgenin doğal güzellikleriyle tarihin buluştuğu bu çalışma, sualtı görselliğini belgeleyerek dikkat çekti.

Ortak Çalışma ile Gerçekleştirilen Dalış

Çalışma, Eğil Kaymakamlığı, AFAD, Dicle Su Sporları Kulübü ve Eğil Belediyesinin ortak planlamasıyla gerçekleştirildi. Yapılan dalışlarda, berrak sularda huzur veren manzaralar ve nefes kesen sualtı görüntüleri kayda alındı.

Dalış Turizmine Katkı ve İlham

Kaydedilen sualtı görüntüleri, faaliyet dalış tutkunları için ilham kaynağı olurken, Eğil’in dalış turizmindeki potansiyelini de gün yüzüne çıkardı. Bölgenin tanıtımı ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi açısından bu tür çalışmaların önemi vurgulanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

