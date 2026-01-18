Diyarbakır’da Kar Yağışı Yeniden Başladı — Soğuk Kış Sürüyor

Diyarbakır’da güneşli günlerin ardından başlayan kar yağışı sürüyor; geçen haftaki yoğun kar kırsal yolları kapattı, yetkililer tedbir çağrısı yapıyor. Kar bugün ve yarın sürecek.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:56
Diyarbakır’da Kar Yağışı Yeniden Başladı — Soğuk Kış Sürüyor

Diyarbakır’da kar yağışı yeniden etkili

Diyarbakır’da birkaç gün süren güneşli havanın ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Soğuk kış ve önceki etkiler

Yetkililer, bölgenin son yılların en soğuk kış mevsimini geçirdiğini vurguluyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerin bazı kırsal yolları kapanmış, açma çalışmaları belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle gerçekleştirilmişti.

Uyarılar ve meteoroloji tahmini

Yetkililer olası olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Kentte kar yağışının bugün ve yarın da etkisini sürdüreceği bildirildi.

DİYARBAKIR’DA BİRKAÇ GÜN SÜREN GÜNEŞLİ HAVALARIN ARDINDAN DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR...

DİYARBAKIR’DA BİRKAÇ GÜN SÜREN GÜNEŞLİ HAVALARIN ARDINDAN DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR.

DİYARBAKIR’DA BİRKAÇ GÜN SÜREN GÜNEŞLİ HAVALARIN ARDINDAN DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp’ta Kar Esareti: Köy Yolları Kapandı, Sıcaklık -12 Dereceye İniyor
2
Sinop'ta Yoğun Kar: 223 Köy Yolu Kapalı, 87 Köyde Elektrik Kesintisi
3
Eskişehir'de Altgeçitte Tehlike: Buz Sarkıtları Sürücüleri Tedirgin Ediyor
4
Yozgat Sorgun'da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama
5
Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece
6
Eskişehir'de 'Askıda Simit' Suistimaline Esnaftan Tepki
7
Taksim'de Kar Yağışı: Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğraf

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları