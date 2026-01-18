Diyarbakır’da Kar Yağışı Yeniden Başladı — Soğuk Kış Sürüyor

Diyarbakır’da kar yağışı yeniden etkili

Diyarbakır’da birkaç gün süren güneşli havanın ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Soğuk kış ve önceki etkiler

Yetkililer, bölgenin son yılların en soğuk kış mevsimini geçirdiğini vurguluyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerin bazı kırsal yolları kapanmış, açma çalışmaları belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle gerçekleştirilmişti.

Uyarılar ve meteoroloji tahmini

Yetkililer olası olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Kentte kar yağışının bugün ve yarın da etkisini sürdüreceği bildirildi.

