Diyarbakır'da Kara Saplanan Ambulans Köylüler Tarafından Traktörle Kurtarıldı

Çermik ilçesinde 112 ekiplerine köylü desteği

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, Kayıntaş köyünden hasta almaya giden ambulans, yolculuğu sırasında Yeşiılova köyü civarında kara saplandı ve ilerleyemedi.

Olayda görevli olan 112 Acil Sağlık Ekibi ve ambulans, yoğun kar nedeniyle yaklaşık 2 saat mahsur kaldı. Bölgedeki köylüler durumu fark ederek yardıma koştu.

Köylülerin desteğiyle sağlanan traktör yardımıyla araç çekilerek ambulansta mahsur kalan ekip ve hasta güvenli şekilde nakledildi. Müdahale sonucunda sağlık hizmeti aksatılmadan tamamlandı.

Olay, yerel dayanışmanın acil durumlarda hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

