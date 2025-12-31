Diyarbakır'da Karda Mahsur Kalanlara Bin Kişilik Sıcak Çorba Desteği

Aşevi ekipleri Şanlıurfa yolu üzerindeki mağdurlara ulaştı

Etkin olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şanlıurfa yolu üzerinde mahsur kalan vatandaşlara, Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı Aşevi tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Aşevi ekiplerince hazırlanan bin kişilik sıcak çorba, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan otobüs, kamyon ve dolmuş sürücüleri ile yolculara dağıtıldı. Soğuk hava koşullarında yapılan ikram, vatandaşlara moral sağladı.

Öte yandan bölgedeki jandarma ve emniyet güçleri ile yol açma ve güvenlik çalışmalarında görev alan karakol personeline de sıcak çorba ikram edildi. Yetkililer, olumsuz hava koşulları boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada olmaya ve destek çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Vatandaşlar ise desteklerinden dolayı Kaymakam Necdet Özdemir'e teşekkürlerini iletti.

DİYARBAKIR’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE ŞANLIURFA YOLU ÜZERİNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA BAĞLAR KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI’NA BAĞLI AŞEVİ TARAFINDAN SICAK ÇORBA İKRAMINDA BULUNULDU.