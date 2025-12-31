DOLAR
Diyarbakır'da Karda Mahsur Kalanlara Bin Kişilik Sıcak Çorba Desteği

Diyarbakır'da kar ve tipi nedeniyle Şanlıurfa yolu üzerinde mahsur kalanlara Bağlar Kaymakamlığı Aşevi tarafından bin kişilik sıcak çorba ikram edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:46
Aşevi ekipleri Şanlıurfa yolu üzerindeki mağdurlara ulaştı

Etkin olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şanlıurfa yolu üzerinde mahsur kalan vatandaşlara, Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı Aşevi tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Aşevi ekiplerince hazırlanan bin kişilik sıcak çorba, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan otobüs, kamyon ve dolmuş sürücüleri ile yolculara dağıtıldı. Soğuk hava koşullarında yapılan ikram, vatandaşlara moral sağladı.

Öte yandan bölgedeki jandarma ve emniyet güçleri ile yol açma ve güvenlik çalışmalarında görev alan karakol personeline de sıcak çorba ikram edildi. Yetkililer, olumsuz hava koşulları boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada olmaya ve destek çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Vatandaşlar ise desteklerinden dolayı Kaymakam Necdet Özdemir'e teşekkürlerini iletti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

