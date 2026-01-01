Darende Belediyesi'nin Kar Mesaisi: Kırsalda Ulaşım İçin Kesintisiz Karla Mücadele

Darende Belediyesi'nin Kar Mesaisi Sürüyor

Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı ulaşımı etkiledi

Malatya'nın Darende ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, kırsal mahallelerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Darende Belediyesi ekipleri, olumsuzluklara karşı ilçede karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yollarda mahsur kalan bazı araçlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçe genelinde teyakkuza geçen ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ederek vatandaşların güvenli ulaşımı için yoğun mesai harcıyor.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, karla mücadele çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizin güvenliği ve ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diye konuştu.

DARENDE BELEDİYESİ’NİN KAR MESAİSİ SÜRÜYOR