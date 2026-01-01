DOLAR
Darende Belediyesi'nin Kar Mesaisi: Kırsalda Ulaşım İçin Kesintisiz Karla Mücadele

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili kar yağışı kırsal mahallelerde ulaşımı aksatırken, Darende Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:40
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:53
Darende Belediyesi'nin Kar Mesaisi Sürüyor

Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı ulaşımı etkiledi

Malatya'nın Darende ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, kırsal mahallelerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Darende Belediyesi ekipleri, olumsuzluklara karşı ilçede karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yollarda mahsur kalan bazı araçlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçe genelinde teyakkuza geçen ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ederek vatandaşların güvenli ulaşımı için yoğun mesai harcıyor.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, karla mücadele çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizin güvenliği ve ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

