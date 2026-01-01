DOLAR
Düzce’de 2025’in Son Bebeği Berra, 2026’nın İlk Bebeği Asya Dünyaya Geldi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde 31 Aralık 2025 saat 23.00'te Berra, saat 01.00'de Asya sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:22
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:23
Düzce’de 2025’in Son Bebeği Berra, 2026’nın İlk Bebeği Asya Dünyaya Geldi

Düzce’de Yılın Sonu ve Başlangıcında İki Müjdeli Haber: Berra ve Asya

Hastanede coşku: 2025'in sonu ve 2026'nın başı yeni bebeklerle karşılandı

Düzce'de 2025 yılının son bebeği ile 2026 yılının ilk bebeği sağlıklı olarak dünyaya geldi. Doğumlar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde gerçekleşti.

2026 yılının ilk bebeği Asya Keskin, hastanede saat 01.00'de dünyaya gözlerini açtı. 2025 yılının son bebeği Berra Günoğlu ise aynı hastanede 31 Aralık 2025 saat 23.00'te dünyaya geldi.

Ailelerin duyguları

Yılın ilk bebeği Asya'nın annesi Fatma Keskin, sevinç ve heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Yeni yılın ilk bebeği oldu. İnşallah bize hayırlı ve uğurlu bir evlat nasip etsin rabbim. Mutluyuz heyecanlıyız. Değişik bir duygu yılın ilk bebeği olması. Benim üçüncü kızım oldu. Yılbaşına ayarlamadık. Bizim içinde sürpriz oldu. Adını Asya koyduk"

2025'in son bebeği Berra'nın annesi Zeynep Günoğlu da duygularını anlattı: "Çok heyecanlıyım. Yılın son bebeği oldu. Benim ilk bebeğim olduİsmini de Berra koyduk"

Berra'nın babası Cevat Günoğlu ise yeni yıla baba olmanın sevincini, "Allah herkese bu duyguyu yaşatsın" sözleriyle dile getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

