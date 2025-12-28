DOLAR
Diyarbakır'da Karla Mücadele: Kırsal Mahalle Yolları Yeniden Açılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Lice, Kulp, Hani ve Çermik'te kapanan kırsal mahalle yollarını aralıksız çalışmayla açıyor; ambulans 20 kilometrelik yolun temizlenmesiyle ulaştı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:03
Çalışmalar ve müdahale

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Lice, Kulp, Hani ve Çermik ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için gündüz başlattıkları çalışmaları gece saatlerinde de devam ettiriyor. Çalışmalar, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla aralıksız yürütülüyor.

Kulp ilçesine bağlı Dolun Mahallesinde hasta bir vatandaşı almaya giden ambulansın yolda kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yaklaşık 20 kilometrelik yolun kardan temizlenmesiyle ambulansın mahalleye ulaşması sağlandı ve hasta yurttaş hastaneye kaldırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

