Diyarbakır'da Kurt Aracın Önünde Uzun Süre Koştu

Yenişehir'de kar yağışı sonrası yerleşimlere inen kurtlar görüntülendi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Elazığ Bulvarı Devegeçidi Köprüsü mevkisinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde görülen kurtlar arasında, bir kurtun bir aracın önünde uzun süre koştuğu anlar yer aldı.

O esnada yaşananlar cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde, aracı kullananların ve araçtaki yolcuların kurda yaklaşarak yol kenarına geçmesi ve hayvanın sakinleşip bölgeden ayrılması için çaba gösterdikleri görüldü.

Olay, kentin kar yağışı altındaki bazı bölgelerinde yabani hayvanların yerleşimlere inmesinin neden olduğu dikkat çekici anlara örnek teşkil etti. İzleyenler tarafından kaydedilen görüntüler, hem doğa hem de güvenlik açısından alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

Yetkililer ve yerel halkın, yabani hayvanların doğal yaşam alanlarına dönüşü için tedbirli davranmasının önemine işaret eden bu görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

DİYARBAKIR'IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE BİR KURDUN UZUN SÜRE BİR ARACIN ÖNÜNDE KOŞARAK İLERLEDİĞİ ANLAR KAYDA ALINDI.