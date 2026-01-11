Meteoroloji'den Erzincan, Erzurum ve Bayburt'a Kuvvetli Kar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt için 11, 12 ve 13 Ocak 2026 tarihlerinde kuvvetli kar ve fırtına uyarısı yaptı; rüzgar 50–90 km/s, kar 10–20+ cm.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:18
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:18
Meteoroloji'den Erzincan, Erzurum ve Bayburt'a Kuvvetli Kar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den Bölgeye Kuvvetli Kar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevreleri için kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu.

Beklenen Hava Koşulları

Yapılan son değerlendirmelere göre, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü Erzurum çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının 50-70 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80-90 kilometre/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.

Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise 11 Ocak 2026 Pazar akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Bölgede 10-20 santimetre kar örtüsü, yer yer ise 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yağışlarla birlikte etkisini artıracağı bildirildi. Yağışların 13 Ocak 2026 Salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Olası Riskler ve Tedbir Çağrısı

Meteoroloji yetkilileri, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları, yüksek kesimlerde tipi, eğimli ve kar örtüsünün fazla olduğu alanlarda çığ riski gibi tehditlere işaret etti. Ayrıca çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, özellikle sürücülerin ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.

METEOROLOJİ’DEN ERZİNCAN, ERZURUM VE BAYBURT İÇİN KUVVETLİ KAR VE FIRTINA UYARISI

METEOROLOJİ’DEN ERZİNCAN, ERZURUM VE BAYBURT İÇİN KUVVETLİ KAR VE FIRTINA UYARISI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Benim Adım Ekin: Ekin Karaaslan'ın Anısı Kitaba Dönüştü
2
Silivri Parkköy’de Lodoslu Havada Denize Giren Vatandaş Kamerada
3
Göçmen: Kırşehir'de Engellilere Yönelik Çalışmalar Başarıyla Sürüyor
4
Meteoroloji'den Güney Ege'ye Fırtına Uyarısı — 13 Ocak 2026
5
Malkara Beyaza Büründü: Kartpostallık Kar Görüntüleri
6
Sincik-Malatya Karayolu Çift Yönlü Ulaşıma Kapandı
7
Meteoroloji'den Erzincan, Erzurum ve Bayburt'a Kuvvetli Kar ve Fırtına Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları