Meteoroloji'den Erzincan, Erzurum ve Bayburt'a Kuvvetli Kar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den Bölgeye Kuvvetli Kar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevreleri için kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu.

Beklenen Hava Koşulları

Yapılan son değerlendirmelere göre, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü Erzurum çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının 50-70 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80-90 kilometre/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.

Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise 11 Ocak 2026 Pazar akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Bölgede 10-20 santimetre kar örtüsü, yer yer ise 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yağışlarla birlikte etkisini artıracağı bildirildi. Yağışların 13 Ocak 2026 Salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Olası Riskler ve Tedbir Çağrısı

Meteoroloji yetkilileri, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları, yüksek kesimlerde tipi, eğimli ve kar örtüsünün fazla olduğu alanlarda çığ riski gibi tehditlere işaret etti. Ayrıca çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, özellikle sürücülerin ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.

METEOROLOJİ’DEN ERZİNCAN, ERZURUM VE BAYBURT İÇİN KUVVETLİ KAR VE FIRTINA UYARISI