Sincik-Malatya Karayolu Çift Yönlü Ulaşıma Kapandı

Adıyaman Sincik'te yoğun kar nedeniyle Sincik-Malatya karayolu çift yönlü kapatıldı; jandarma yol trafiğini durdurdu, sürücüler alternatif güzergâhlar kullanmaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:46
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:46
Sincik-Malatya Karayolu Çift Yönlü Ulaşıma Kapandı

Sincik-Malatya Karayolu Çift Yönlü Ulaşıma Kapandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Sincik-Malatya karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Yolda alınan önlemler

Bölgede etkisini artıran kar yağışı sonrası yolda oluşan olumsuzluklar nedeniyle Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şerit çekerek yolu araç trafiğine kapattı. Sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında yol üzerinde kontrollü geçişe de izin verilmedi.

Yetkililerin açıklaması ve uyarılar

Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılması için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtirken, sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri istendi.

Hava ve saha çalışmaları

Öte yandan bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiği, ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KAR YAĞIŞI...

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KAR YAĞIŞI NEDENİYLE SİNCİK-MALATYA KARAYOLU ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Benim Adım Ekin: Ekin Karaaslan'ın Anısı Kitaba Dönüştü
2
Silivri Parkköy’de Lodoslu Havada Denize Giren Vatandaş Kamerada
3
Göçmen: Kırşehir'de Engellilere Yönelik Çalışmalar Başarıyla Sürüyor
4
Meteoroloji'den Güney Ege'ye Fırtına Uyarısı — 13 Ocak 2026
5
Malkara Beyaza Büründü: Kartpostallık Kar Görüntüleri
6
Sincik-Malatya Karayolu Çift Yönlü Ulaşıma Kapandı
7
Meteoroloji'den Erzincan, Erzurum ve Bayburt'a Kuvvetli Kar ve Fırtına Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları