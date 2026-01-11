Sincik-Malatya Karayolu Çift Yönlü Ulaşıma Kapandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Sincik-Malatya karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Yolda alınan önlemler

Bölgede etkisini artıran kar yağışı sonrası yolda oluşan olumsuzluklar nedeniyle Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şerit çekerek yolu araç trafiğine kapattı. Sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında yol üzerinde kontrollü geçişe de izin verilmedi.

Yetkililerin açıklaması ve uyarılar

Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılması için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtirken, sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri istendi.

Hava ve saha çalışmaları

Öte yandan bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiği, ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KAR YAĞIŞI NEDENİYLE SİNCİK-MALATYA KARAYOLU ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI.