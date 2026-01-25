Diyarbakır'da yoğun kar Dicle Nehri'ni yükseltti

On Gözlü Köprü manzarası canlandı, Karabaş martıları kıyılarda görüldü

Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı, Dicle Nehrinde su seviyesinin artmasına neden oldu. Yeni yıl ile birlikte kentte neredeyse karsız gün kalmadı ve kış, bölgeyi etkisi altına aldı.

Tarihi On Gözlü Köprü ve çevresi, karla kaplanarak eşsiz bir görünüme kavuştu. Artan su seviyesi köprünün çevresinde belirgin değişiklikler oluşturdu ve fotoğrafik açıdan dikkat çekici sahneler ortaya çıktı.

Bölgedeki yaban hayatı da bu değişimden etkilendi. Hava, su seviyesi ve besin koşullarının uygunlaşması ile birlikte nadir rastlanan Karabaş martıları Dicle Nehri kıyılarında görünür oldu.

Gözlemler, kış şartlarının nehir ve çevre üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koyuyor.

