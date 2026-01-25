Diyarbakır'da Yoğun Kar Dicle Nehri'ni Yükseltti

Diyarbakır'da yoğun kar yağışları Dicle Nehri su seviyesini yükseltti; On Gözlü Köprü beyaza büründü ve Karabaş martıları görüldü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:45
Diyarbakır'da Yoğun Kar Dicle Nehri'ni Yükseltti

Diyarbakır'da yoğun kar Dicle Nehri'ni yükseltti

On Gözlü Köprü manzarası canlandı, Karabaş martıları kıyılarda görüldü

Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı, Dicle Nehrinde su seviyesinin artmasına neden oldu. Yeni yıl ile birlikte kentte neredeyse karsız gün kalmadı ve kış, bölgeyi etkisi altına aldı.

Tarihi On Gözlü Köprü ve çevresi, karla kaplanarak eşsiz bir görünüme kavuştu. Artan su seviyesi köprünün çevresinde belirgin değişiklikler oluşturdu ve fotoğrafik açıdan dikkat çekici sahneler ortaya çıktı.

Bölgedeki yaban hayatı da bu değişimden etkilendi. Hava, su seviyesi ve besin koşullarının uygunlaşması ile birlikte nadir rastlanan Karabaş martıları Dicle Nehri kıyılarında görünür oldu.

Gözlemler, kış şartlarının nehir ve çevre üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koyuyor.

DİYARBAKIR’DA YOĞUN KAR YAĞIŞLARININ ARDINDAN DİCLE NEHRİ'NDE SU SEVİYESİ ARTTI.

DİYARBAKIR’DA YOĞUN KAR YAĞIŞLARININ ARDINDAN DİCLE NEHRİ'NDE SU SEVİYESİ ARTTI.

DİYARBAKIR’DA YOĞUN KAR YAĞIŞLARININ ARDINDAN DİCLE NEHRİ'NDE SU SEVİYESİ ARTTI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Hafta Sonu Doldu
2
Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Başkan Hüseyin Koç Yeniden Seçildi
3
Elazığ'da Kurt Sürüsü Tarlatepe Mezrasında Görüntülendi
4
Karya Farma HBX Ar-Ge, ‘İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi’ Kuruyor
5
Bilecik'te Polis Eş Zamanlı Denetimleri
6
Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Güneşle Şenlendi
7
Gercüş'te Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları