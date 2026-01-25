Siirt’te 60 Yaşındaki Hasta 5 Saatlik Karla Mücadeleyle Hastaneye Sevk Edildi

Karla kapalı köy yolunda ulaşım sağlandı

Siirt’in Şirvan ilçesinde, Daltepe köyünde ikamet eden Bedrettin Kavit (60) aniden rahatsızlandı. Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanınca, yakınlarının ihbarı üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Karla mücadele ekipleri, yaklaşık 5 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından hasta, 112 acil servis ekiplerine teslim edilerek sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Köy sakinlerinden yetkililere teşekkür

Daltepe köyü sakinleri hastanın kurtarılmasının ardından memnuniyetlerini dile getirerek, Dr. Kemal Kızılkaya ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterine ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Köylülerin ifadeleri şöyle oldu: Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Başta Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterine ve karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışmayla köyümüze ulaştılar ve hastamızı sağlık ekiplerine teslim ettiler.

