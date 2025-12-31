Diyarbakır'da Yoğun Kar: Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Elazığ Güzergahlarında 500'den Fazla Araç Mahsur

Diyarbakır'da yoğun kar ulaşımı vurdu: Çok sayıda araç yolda kaldı

Diyarbakır'da iki gündür etkili olan kar yağışı bugün itibariyle şiddetini artırdı. Kent merkezinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, çevre illere giden ana arterlerde de olumsuzluklar rapor edildi.

Güzergahlarda mahsur kalan araç sayısı

Yetkililer tarafından edinilen bilgilere göre Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Elazığ güzergahlarındaki ana arter ve ara yollarda 500'den fazla araç mahsur kaldı. Kar ve buzlanma nedeniyle araçların ilerleyememesi trafiği olumsuz etkiledi.

Sürücülerin durumu ve trafik

Kimi sürücüler araçlarını kendi imkanlarıyla kurtararak yollarına devam ederken, kimi sürücülerse güvenlik nedeniyle araçlarını bulundukları yerde bırakmak zorunda kaldı. Belediye ve karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

