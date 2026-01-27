Diyarbakır'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

Diyarbakır'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor; görüş yer yer 10 metreye kadar düştü, trafik yoğunluğu oluştu ve bazı uçak seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 09:08
Diyarbakır'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

Diyarbakır'da sis etkisini sürdürüyor

Diyarbakır'da dün başlayan ve kentte yaşamı olumsuz etkileyen yoğun sis bugün de devam etti. Kent genelinde görülen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, şehir gündemi sisin etkileriyle şekillendi.

Ulaşımda aksamalar ve trafik yoğunluğu

Sürücüler, güvenlik önlemi olarak dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı; bu durum kent içinde belirgin bir trafik yoğunluğuna yol açtı. Sis nedeniyle görüşün azalması ulaşımda temkinli davranmayı zorunlu kıldı.

Havayolu seferlerinde iptaller

Yoğun sis, hava ulaşımını da etkiledi. Dün olduğu gibi bugün de bazı uçak seferleri iptal edildi, yolcular ve yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

