Karaman'da Kartpostallık Kar Yağışı

Karaman beyaza büründü: Kartpostallık kar manzaraları

Gece başlayan yağış sabaha kadar sürdü

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak sabaha kadar devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bembeyaz bir manzaraya uyanan Karaman, adeta gelinlik giymiş görüntüsüyle dikkat çekti.

Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, karla kaplanan araçlarını kardan temizledi. Kentin önemli noktalarından Tarihi Karaman Kalesi, Aktekke Millet Bahçesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı beyaza bürünürken, meydanlarda dolaşan güvercinler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

"Çok şükür beklediğimiz kar geldi"

Kar yağışına sevindiğini söyleyen Ahmet Oğuz Karak, "Sonunda beklenen rahmet geldi. Allah’a şükürler olsun. Biraz yaşamımızı etkilese de bu da karın güzelliğidir. Vatandaşlarımız kar yağışını ve yağmuru çok bekledi, yollarını gözledi. Sularımızı tasarruflu kullanmamız gerektiğini bir kez daha öğrendik. Çok şükür beklenen kış geldi, inşallah yaz daha güzel olacak" dedi.

Kent genelinde ve kara yollarında kar temizleme çalışmaları devam ederken, sağlık, polis, itfaiye, belediye ekipleri muhtemel durumlara karşı teyakkuz halinde bekliyor.

KARAMAN’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VATANDAŞLARI SEVİNDİRİRKEN, KENT GENELİNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.