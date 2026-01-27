Mola Evi'nde Özel Öğrenciler Börek ve Kurabiye Yaptı

Mola Evi'nde özel öğrenciler mutfak atölyesinde börek ve kurabiye yaparak becerilerini geliştirdi ve sosyalleşti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (Mola Evi), Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın "Herkes eşit, herkes değerli" ilkesiyle engelleri kaldırmaya devam ediyor. Merkezde düzenlenen mutfak atölyesinde özel öğrenciler birlikte börek ve kurabiye yaptı.

Atölye hedefi ve uygulama

Mola Evi'nin atölye çalışmaları, özel bireylerin üretme becerilerini, sosyalleşmesini ve gündelik yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Mutfak atölyelerinde öğrenciler hem mutfak kültürünü tanıyor hem de üretim süreçlerine katılarak ince ve kaba motor becerilerini pekiştiriyor.

Merkez ve hizmetler

Mola Evi, sabah 08.30-12.30 ile öğleden sonra 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor ve engel türü ile yaş sınırı fark etmeksizin tüm özel bireylere açık bulunuyor. Merkezde 131 öğrenci, 7 öğretmen, 1 psikolog ve 1 engelli bakım personeli görev yapıyor; öğrencilere servis hizmeti de sunuluyor.

Merkezde oyun odası, 2 bireysel sınıf, duyu bütünleme, görsel sanatlar sınıfı, mutfak atölyesi ve spor salonu gibi birimler yer alıyor. Öğrenciler atölyelerde hazırladıkları ürünleri değerlendirme ve paylaşma fırsatı buluyor; bu sayede hem tat alma hem de ekip çalışması becerilerini geliştiriyorlar.

