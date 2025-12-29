Diyarbakır DBB Hayvan Bakımevi 2025'te 10.230 İhbara Müdahale Etti

Diyarbakır DBB Hayvan Bakımevi 2025 Faaliyetlerini Açıkladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2025 yılında can dostlarının sağlığı ve güvenliği için kesintisiz hizmet verdi. Merkezde görev yapan 7 veteriner hekim, 1 veteriner sağlık teknikeri ve alan 39 personel olmak üzere toplam 47 kişilik ekip, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek sahipsiz hayvanlar için daha güvenli yaşam alanları oluşturdu.

İhbarlar ve Müdahaleler

Son bir yılda ALO 153 İhbar Hattına toplam 10.230 ihbar ulaştı. Bu ihbarların 6.581 i gündüz, 3.649 u gece saatlerinde yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde 4.388 ihbarın asılsız olduğu tespit edilirken, ekipler gelen her çağrıyı titizlikle ele aldı.

Merkez, 7 gün 24 saat hizmet veren 1 kedi ambulansı, 1 köpek ambulansı ve 1 köpek toplama aracı ile kent genelinde müdahalelerini sürdürdü. Yıl boyunca bakımevine getirilen toplam hayvan sayısı 6.938 oldu; bunların 3.210 u kedi, 3.706 sı köpek, 15 i kanatlı ve 7 si eşek olarak kayıtlara geçti. Sorunlu olduğu tespit edilen hayvan sayısı 4.281 e ulaştı.

İlçelerde ve Yerinde Müdahaleler

İlçe çalışmaları kapsamında 223 ihbar değerlendirilerek 475 hayvana müdahale edildi. Yerinde tedavi kapsamında 774 ihbar değerlendirilirken, toplam 971 hayvana müdahale gerçekleştirildi. Gece saatlerinde gelen kritik ihbarlar ise Gece İcapçı Programı kapsamında anında ele alındı.

Sağlık ve Nüfus Kontrolü

Merkezde yıl boyunca toplam 20.748 aşılama (iç-dış parazit ve kuduz) yapıldı. Nüfus kontrolüne yönelik çalışmalarda 1.445 hayvan kısırlaştırıldı; kısırlaştırılanların 1.128 i köpek, 317 si kedi oldu. Tedavi ve kısırlaştırma işlemleri tamamlanan 739 kedi, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Sahiplendirme çalışmaları kapsamında 99 kedi ve 131 köpek olmak üzere toplam 230 hayvan yeni yuvalarına kavuştu.

Ziyaretçi Programı ve Barınak Kapasitesi

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, salı, perşembe ve cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında ise 9 okuldan gelen 450 öğrenci ve 58 eğitmen merkezi ziyaret etti.

500 köpek kapasiteli bakımevinde mevcut köpek sayısının bini aşması dikkat çekti. Yetkililer, ilçe belediyelerinin kendi barınak ve doğal yaşam alanlarını açmasının sorunun çözümünde önemli rol oynayacağını vurguladı. Ayrıca merkez tek toplama aracıyla 4 merkez ilçe ve yaklaşık 250 köyden gelen ihbarlara öncelik sırasına göre müdahale edebiliyor.

Gelecek Planları

Yakın zamanda faaliyete geçirilmesi planlanan doğal yaşam alanı ile birlikte, tedavi ve kısırlaştırması tamamlanan hayvanların bu alana aktarılması hedefleniyor. Bu adımla hem bakımevinin yükünün azalması hem de çalışmaların daha kalıcı sonuç vermesi amaçlanıyor.

