Başkan Durgut'tan Söğütspor Voleybol Takımına Tribün Desteği

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğütspor Voleybol Takımı maçını tribünden takip edip sporculara destek verdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:11
Bilecik'in Söğüt ilçesinde coşkulu karşılaşma

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğütspor Voleybol Takımı'nın maçını tribünden takip ederek sporculara destek verdi.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yoğun katılımın olduğu ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Söğütsporlu sporcular sahada mücadeleleriyle takdir topladı.

Tribünlerin coşkusuyla oynanan müsabakada, sporcuların azmi ve mücadele ruhu dikkat çekti.

Ferhat Durgut ise, "Söğütspor’umuzun sporun her branşında yanında olmaya, gençlerimizi ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimizin sahada gösterdiği azim ve mücadele bizleri gururlandırıyor" dedi.

