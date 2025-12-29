Kartepe'de Kar Coşkusu: Zirvede 60 cm'ye Ulaşıldı

Kartepe'de kar coşkusu: Zirvede kartpostallık manzaralar

İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yoğun kar yağışı

İstanbul'un yanı başındaki gözde kış turizmi merkezlerinden Kartepe beyaza büründü. Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesindeki kar yağışı, özellikle Kuzuyayla Zirvesi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda 60 santimetreyi buldu ve kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Hava sıcaklığının 0 ile -10 derece arasında seyrettiği Kartepe, kayak ve kızak yapmak isteyenleri ağırlıyor. Şehir içi ve şehir dışından gelen çok sayıda ziyaretçi beyaz örtünün tadını çıkarıyor.

Yerel halkın ve ziyaretçilerin tepkileri

Vatandaşlar karın keyfini aileleriyle birlikte yaşadıklarını belirtti. Ziyaretçilerden Eylül Yılmaz, "Kartepe çok güzel ve şuanda çok fazla kar yağıyor. Memnunuz" dedi.

İzmit'ten köpeğiyle gelen Mustafa Kemal, "Köpeğimizi kar ile tanıştırmaya geldik. Çok mutluyuz. Oyunlar oynadık" ifadelerini kullandı. Meral Kemal ise, "Köpeğimizi karla tanıştırmak için geldik. Kar yağdığı için çok mutluyuz. Aralık ayına sıcak girmiştik, karı beklemiyorduk. Kurak bir sene geçirdik, inşallah güzel bir sene olur" diye konuştu.

İstanbul'dan eşiyle gelen Sümeyra Tatlı, "Kartepe'ye ilk kez geliyoruz. Çok keyifli bir an. Eğlence için geldik, iki gün kaldık. Bugün geri döneceğiz. İstanbul'da karı göremeyince buraya geldik" derken, Mustafa Tatlı da "Mersinliyim, kara özlem duyuyoruz, bu sebeple karı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Kamu ekipleri uyarıyor: Güvenlik ve yol çalışmaları

Kar yağışı sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don riskine dikkat çekiyor ve sürücülere kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları, Kartepe güzergahını kullanacakların ise mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini hatırlatıyor.

