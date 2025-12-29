DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,51 0,21%
ALTIN
6.149,96 1,63%
BITCOIN
3.749.260,9 0,33%

Kartepe'de Kar Coşkusu: Zirvede 60 cm'ye Ulaşıldı

Kartepe'de kar kalınlığı zirvede 60 santimetreye ulaştı; ziyaretçiler kayak ve kızakla kışın tadını çıkarırken ekipler yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:59
Kartepe'de Kar Coşkusu: Zirvede 60 cm'ye Ulaşıldı

Kartepe'de kar coşkusu: Zirvede kartpostallık manzaralar

İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yoğun kar yağışı

İstanbul'un yanı başındaki gözde kış turizmi merkezlerinden Kartepe beyaza büründü. Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesindeki kar yağışı, özellikle Kuzuyayla Zirvesi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda 60 santimetreyi buldu ve kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Hava sıcaklığının 0 ile -10 derece arasında seyrettiği Kartepe, kayak ve kızak yapmak isteyenleri ağırlıyor. Şehir içi ve şehir dışından gelen çok sayıda ziyaretçi beyaz örtünün tadını çıkarıyor.

Yerel halkın ve ziyaretçilerin tepkileri

Vatandaşlar karın keyfini aileleriyle birlikte yaşadıklarını belirtti. Ziyaretçilerden Eylül Yılmaz, "Kartepe çok güzel ve şuanda çok fazla kar yağıyor. Memnunuz" dedi.

İzmit'ten köpeğiyle gelen Mustafa Kemal, "Köpeğimizi kar ile tanıştırmaya geldik. Çok mutluyuz. Oyunlar oynadık" ifadelerini kullandı. Meral Kemal ise, "Köpeğimizi karla tanıştırmak için geldik. Kar yağdığı için çok mutluyuz. Aralık ayına sıcak girmiştik, karı beklemiyorduk. Kurak bir sene geçirdik, inşallah güzel bir sene olur" diye konuştu.

İstanbul'dan eşiyle gelen Sümeyra Tatlı, "Kartepe'ye ilk kez geliyoruz. Çok keyifli bir an. Eğlence için geldik, iki gün kaldık. Bugün geri döneceğiz. İstanbul'da karı göremeyince buraya geldik" derken, Mustafa Tatlı da "Mersinliyim, kara özlem duyuyoruz, bu sebeple karı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Kamu ekipleri uyarıyor: Güvenlik ve yol çalışmaları

Kar yağışı sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don riskine dikkat çekiyor ve sürücülere kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları, Kartepe güzergahını kullanacakların ise mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini hatırlatıyor.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ. KAR...

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ. KAR KALINLIĞININ 60 SANTİMETREYE ULAŞTIĞI BÖLGEDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞURKEN, VATANDAŞLAR KARIN TADINI ÇIKARDI.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ. KAR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Kar Seferberliği: Vali Tuncay Akkoyun GAMER'de Koordinasyonu Üstlendi
2
Germencik’te Zemin Onarımı ve Parke Tamiri
3
Zonguldak'ta Kozlu Limanı Sular Altında: 7 Metrelik Dalga Mendireği Aştı
4
Eskişehir'de 2025'te 358 bin 428 ton atık ekonomiye kazandırıldı
5
Elazığ'da kar sonrası 96 köy yolu ulaşıma açıldı
6
Eskişehirli Aşçılık Öğrencileri Uluslararası Yarışmalardan 1 Kupa ve 35 Madalyayle Döndü
7
Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: 2025 4. Dönem Toplantısı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı