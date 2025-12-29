500 Bin Sosyal Konut Projesi: İlk Kura Adıyaman’da Çekildi

500 Bin Sosyal Konut Projesi İlk Kurası Adıyaman’da Çekildi

Türkiye genelinde hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk kura çekimi Adıyaman’da gerçekleştirildi.

Kura Töreni

Adıyaman Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törende 6 bin 620 adet konutun hak sahipleri belirlendi. Yoğun katılımın olduğu kura, noter huzurunda, şeffaflık ve adalet ilkeleri gözetilerek yapıldı ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Katılımcılar ve Konuşmalar

Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, kuranın hayırlara vesile olmasını dileyerek kurada adı çıkacak vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise, "500 Bin sosyal konutun ilk kura çekimi Adıyaman’da yapılıyor. Bir Adıyamanlı kardeşiniz olarak, hemşeriniz olarak TOKİ’mize çok teşekkür ediyoruz. Depremlerde yaklaşık yüzde 28’ini, yüzde 30’unu ilk gece kaybeden Adıyaman’ımızın konutlarını tamamlıyoruz. Sadece konutlar değil, eğitim alanında okullarımız, sağlık, parkları, meydan projeleri, altyapısı, üst yapısı, ulaşımıyla, ibadet alanlarıyla her şeyin düşünüldüğü sağlam bir şehir inşa ediyoruz" dedi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise, konutların şimdiden hayırlara vesile olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ise konuşmasında, "Alnımızın akıyla verdiğimiz her bir sözü yerine getirdik. Her bir depremzede kardeşimizi yıl bitmeden yeni yuvalarına kavuşturmuş olduk. Evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmadık. Allah’ın izniyle deprem bölgesini tarihe geçecek bir diriliş hamlesiyle yepyeni bir çehreye kavuşturduk. Bugünde aynı inanç ve kararlılıkla 81 ilimizde inşa ettiğimiz 500 bin sosyal konutta gençlerimizin, emeklilerimizin, en az 3 çocuk sahibi ailelerimizi özel avantajlarla destekliyoruz. Vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu ve sıcak yuvalar kazandırıyoruz. Hamd olsun ki Adıyaman’ımızda bu projeye yoğun ilgi gösterdi. Adıyaman’da 59 bin 584 kardeşimiz başvurdu. Ve bugün Besni’den Çelikhan’a, Gerger’den Gölbaşı’na, Kahta’dan Samsat’a, Tut ilçesine kadar Adıyaman’ımızı inşa edeceğimiz 6 bin 620 sosyal konutun kuralarını çekiyor ve hak sahiplerini belirliyoruz" diye konuştu.

Hak Sahiplerinin Sevinci

Hak sahipleri kura sonuçlarını büyük bir sevinçle karşıladı. Proje sayesinde güvenli ve sağlıklı konutlara kavuşacak olmanın mutluluğu ifade edildi.

