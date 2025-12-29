DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,52 0,18%
ALTIN
6.146,83 1,68%
BITCOIN
3.750.299,44 0,3%

Akçakoca'da Fırtına: Balıkçı Barınağına Dalgalar Taştı, Tekneler Hasar Gördü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki gündür süren fırtına, Karadeniz'de dalgaların barınağı aşmasına neden oldu; bazı teknelerde hasar oluştu, limanın onarımı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:02
Akçakoca'da Fırtına: Balıkçı Barınağına Dalgalar Taştı, Tekneler Hasar Gördü

Akçakoca'da Fırtına: Balıkçı Barınağına Dalgalar Taştı, Tekneler Hasar Gördü

Düzce’nin Akçakoca ilçesini etkileyen fırtına ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Karadeniz’de oluşan yüksek dalgalar mendireği aşıp balıkçı barınağına girdi, bu nedenle balıkçılar denize açılamadı.

Barınakta yaşananlar

Olayda bazı teknelerde hasar meydana geldiği bildirildi. Tekne sahiplerinin sabaha kadar nöbet tuttuğunu aktaran yetkililer, limanda yaşananların endişe yarattığını belirtti.

Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fırtına tam anlamıyla limana vurmadığı halde bu kadar sorun yaşadık. Halatlar koptu, tekneler rıhtımlara çarptı. Kırılan tekneler oldu ama batan olmadı. Daha önceki fırtınalarda yaşadığımız sorunlar sonrasında çok önlemler almıştık."

Limanın durumu ve acil talepler

Karakaş, barınağın fiziksel yapısında sorunlar olduğunu vurgulayarak, "Limanımız ciddi oranda hasar görmüş durumda. Küçük bir fırtına çok ciddi hasarlar veriyor. İnsanlar evlerinde uyurken biz barınakta sabaha kadar teknelerimizin başında bekliyoruz. Halatlar koptuğunda tekrar bağlama durumuna geçiyoruz. Bunu sadece yaşayan bilir. Bir an önce limanımızın tamir edilmesi, yıkık yerlerinin yapılması acilen gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE OLUŞAN DALGALAR BALIKÇI BARINAĞINI...

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE OLUŞAN DALGALAR BALIKÇI BARINAĞINI AŞTI, BAZI TEKNELERDE HASAR MEYDANA GELDİ.

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE OLUŞAN DALGALAR BALIKÇI BARINAĞINI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Kar Seferberliği: Vali Tuncay Akkoyun GAMER'de Koordinasyonu Üstlendi
2
Germencik’te Zemin Onarımı ve Parke Tamiri
3
Zonguldak'ta Kozlu Limanı Sular Altında: 7 Metrelik Dalga Mendireği Aştı
4
Eskişehir'de 2025'te 358 bin 428 ton atık ekonomiye kazandırıldı
5
Elazığ'da kar sonrası 96 köy yolu ulaşıma açıldı
6
Eskişehirli Aşçılık Öğrencileri Uluslararası Yarışmalardan 1 Kupa ve 35 Madalyayle Döndü
7
Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: 2025 4. Dönem Toplantısı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı