Akçakoca'da Fırtına: Balıkçı Barınağına Dalgalar Taştı, Tekneler Hasar Gördü

Düzce’nin Akçakoca ilçesini etkileyen fırtına ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Karadeniz’de oluşan yüksek dalgalar mendireği aşıp balıkçı barınağına girdi, bu nedenle balıkçılar denize açılamadı.

Barınakta yaşananlar

Olayda bazı teknelerde hasar meydana geldiği bildirildi. Tekne sahiplerinin sabaha kadar nöbet tuttuğunu aktaran yetkililer, limanda yaşananların endişe yarattığını belirtti.

Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fırtına tam anlamıyla limana vurmadığı halde bu kadar sorun yaşadık. Halatlar koptu, tekneler rıhtımlara çarptı. Kırılan tekneler oldu ama batan olmadı. Daha önceki fırtınalarda yaşadığımız sorunlar sonrasında çok önlemler almıştık."

Limanın durumu ve acil talepler

Karakaş, barınağın fiziksel yapısında sorunlar olduğunu vurgulayarak, "Limanımız ciddi oranda hasar görmüş durumda. Küçük bir fırtına çok ciddi hasarlar veriyor. İnsanlar evlerinde uyurken biz barınakta sabaha kadar teknelerimizin başında bekliyoruz. Halatlar koptuğunda tekrar bağlama durumuna geçiyoruz. Bunu sadece yaşayan bilir. Bir an önce limanımızın tamir edilmesi, yıkık yerlerinin yapılması acilen gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE OLUŞAN DALGALAR BALIKÇI BARINAĞINI AŞTI, BAZI TEKNELERDE HASAR MEYDANA GELDİ.