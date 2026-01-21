Diyarbakır Dicle'de İlginç Anlar: Aracın Arkasına Bağlanan Lastikle Karda Kaydı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir genç, aracın arkasına bağladığı lastiğe oturup karda kaydı; arkadaşını bagaja oturtup kartopu sürpriziyle renkli görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:01
Gençlerin eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu

Son dönemlerin en çetin kış aylarının yaşandığı Diyarbakır'da renkli görüntüler ortaya çıktı. Dicle ilçesinde bir kişi, aracın arkasına bağladığı lastiğe oturarak karda kaydı.

O anlar, gençlerin arkadaşının da bagaj kısmına oturmasıyla kayıt altına alındı. Aracın bağlı lastik üzerinde kayan genç, sokaktan geçerken arkadaşlarının kartopu sürpriziyle karşılaştı.

Yaşananlar sosyal medyada ilgi çekici görüntüler oluştururken, hem kışın zorlu koşulları hem de gençlerin pratik eğlencesi öne çıktı.

