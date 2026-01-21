Hakkari'de Sıtar Ertunç için temsili yemin töreni

Vali Ali Çelik talimatıyla kışlada anlamlı organizasyon

HAKKARİ (İHA) – Keklikpınar Mahallesi’nde yaşayan Übeydullah Ertunç’un down sendromlu oğlu Sıtar Ertunç için dile getirdiği temsili askerlik talebi kısa sürede karşılık buldu.

Vali Ali Çelik’in talimatları doğrultusunda düzenlenen etkinlik, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirildi. Programa katılan Sıtar Ertunç’a kamuflaj giydirilerek bir günlüğüne askerlik duygusu yaşatıldı.

Gerçekleştirilen temsili askerlik faaliyeti kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Sıtar Ertunç’un yüzündeki mutluluk, etkinliğe katılanları duygulandırdı.

Daha önce yaptığı çağrıda "Oğlumun yüzünde bir tebessüm görmek istiyorum" diyen baba Übeydullah Ertunç, organizasyonun hayata geçirilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadı. Ertunç, başta Vali Ali Çelik olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

