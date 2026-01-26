DKMP 9. Bölge Heyeti Düzce Tabiat Parklarını İnceledi

DKMP 9. Bölge yöneticileri Selçuk Öcal ve Aytaç Entegre, Düzce'deki tabiat parkları ve yaban hayatı sahalarında incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:34
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:34
DÜZCE (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Müdürlüğü yöneticileri, Düzce'deki tabiat parkları ve yaban hayatı geliştirme sahalarında kapsamlı incelemelerde bulundu.

Yerinde İnceleme ve Denetim

DKMP 9. Bölge Müdür Yardımcıları Selçuk Öcal ve Aytaç Entegre, kentteki koruma alanlarının mevcut durumunu yerinde görmek ve devam eden yatırımları değerlendirmek amacıyla Düzce'ye geldi.

Ziyaret Edilen Alanlar ve Bilgilendirme

Heyete, Düzce Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek eşlik etti. Heyet sırasıyla Korugöl Tabiat Parkı, Kurtsuyu Hayvan Bakımevi, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak Alanı ile Demirciönü Tabiatı Koruma Alanı'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerde saha çalışmaları, yürütülen projeler ve planlanan müdahaleler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

