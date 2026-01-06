Doğan Avcıoğlu Caddesi 07-15 Ocak 2026 Arası Trafiğe Kapalı

BUSKİ'nin yağmur suyu deplase çalışması nedeniyle düzenleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Doğan Avcıoğlu Caddesi üzerinde trafik düzenlemesine gidilecek.

Planlanan imalatta 07 Ocak 2026 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında cadde üzerinde yağmur suyu deplase imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmaların güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için gerekli trafik izinlerinin alındığı bildirildi.

Bu süre boyunca Doğan Avcıoğlu Caddesi’nin araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaretleri ile işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

