Doğu Anadolu'yu Sibirya Soğukları Vurdu: Erzincan'da Donan Şebekeler Pürmüzle Açıldı

Doğu Anadolu’da Sibirya soğukları etkili; Yüksekova -32,7°C ölçüldü. Erzincan’da donan su şebekeleri vatandaşların pürmüzle ısıtma çabasıyla açılmaya çalışıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:43
Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgeden alınan ölçümlere göre dün gece en düşük sıcaklık Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 32,7 derece olarak kaydedildi.

Erzincan'da donan şebekeler ve pürmüzle müdahale

Erzincan'da dondurucu soğuklar nedeniyle çok sayıda çeşme ve şadırvanın çevresi buzla kaplandı, bazı çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 1,5 metreyi aştı. Kent genelinde su şebekeleri donarken, vatandaşlar donan boruları açabilmek için pürmüzle ısıtma yöntemine başvurdu.

Kırsal kesimlerde ise soğuk hava hayvan beslemeyi güçleştirdi. Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa köyünde yaşayan Baki Kaya, büyükbaş hayvanlarına su temin ettiği şebekenin donması üzerine pürmüzle ısıtarak açmaya çalıştı.

Meteoroloji uyarısı ve beklenen hava koşulları

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını; öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinin, akşam saatlerinden itibaren ise Erzurum ve güney kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçmesinin beklendiğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve güneydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yetkililer, bölge halkını buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırırken, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

