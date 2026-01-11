Doğu'da Kar Yağışı Sürecek — Erzincan'da Kuvvetli Kar ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne göre Doğu'da aralıklı kar yağışı sürecek; Erzincan'da kuvvetli kar, buzlanma, don ve çığ riski var.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:13
Doğu'da Kar Yağışı Sürecek — Erzincan'da Kuvvetli Kar ve Çığ Uyarısı

Doğu'da Kar Yağışı Sürecek — Erzincan'da Kuvvetli Kar ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçecek; kar yağışının Erzincan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve Don Oyarısı

Yapılan açıklamada şöyle denildi, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Yetkililer ve vatandaşlar, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağrıldı.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, BÖLGE GENELİNDE HAVANIN YAĞIŞLI GEÇECEĞİNİN TAHMİN EDİLDİĞİNİ...

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, BÖLGE GENELİNDE HAVANIN YAĞIŞLI GEÇECEĞİNİN TAHMİN EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Seferleri Başladı
2
Elazığ'da Kar Üstünde Dronla Görüntülenen Domuz Sürüsü
3
Karaman'da Aç Kalan Kurtlar Ovaya İndi — Sudurağı'nda Yaklaşık 6 Kurt
4
Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü gemi trafiği açıldı
5
Düzce'de Karslılardan Anlamlı Kaz Gecesi: 1,5 Milyon Lira Burs
6
Canik Belediyesi araç filosunu 4 katına çıkardı — İbrahim Sandıkçı
7
Bingöl'de 72 Köy Yolunun Ulaşıma Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları