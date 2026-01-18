Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı: 18-20 Ocak'ta Rüzgar 50-90 km/sa

Kapsam ve zamanlama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fırtına beklendiğini açıkladı.

Rüzgarın 18 Ocak Pazartesi öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan, doğu kesimlerinde ise Rize ve Artvin açıkları başta olmak üzere güneybatıdan saatte 50-75 km hızla fırtına şeklinde esmesi; yer yer ise 90 km hıza ulaşması bekleniyor.

Fırtınanın 20 Ocak Salı günü öğle saatlerinde batıda Giresun açıklarında, gece saatlerinde ise doğuda Rize ve Artvin açıklarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Vatandaşlara uyarılar

Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, DOĞU KARADENİZ’DE 18 OCAK 2026 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK VE 1 GÜN SÜRECEK FIRTINA BEKLENİYOR.