Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı: 18-20 Ocak'ta Rüzgar 50-90 km/sa

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için 18-20 Ocak arasında fırtına uyarısı yaptı; rüzgarın saatte 50-75 km, yer yer 90 km'ye ulaşması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:08
Kapsam ve zamanlama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fırtına beklendiğini açıkladı.

Rüzgarın 18 Ocak Pazartesi öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan, doğu kesimlerinde ise Rize ve Artvin açıkları başta olmak üzere güneybatıdan saatte 50-75 km hızla fırtına şeklinde esmesi; yer yer ise 90 km hıza ulaşması bekleniyor.

Fırtınanın 20 Ocak Salı günü öğle saatlerinde batıda Giresun açıklarında, gece saatlerinde ise doğuda Rize ve Artvin açıklarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Vatandaşlara uyarılar

Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyor.

