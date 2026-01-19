DPÜ READ Projesi Mogadişu'da Başladı — Erasmus+ CBHE 752.488 avro

DPÜ READ Projesi Mogadişu'da Başladı

Toplantı ve Katılımcılar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) paydaşları arasında yer aldığı Erasmus+ CBHE READ Projesinin ilk toplantısı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da SIMAD Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya yükseköğretim temsilcileri, politika yapıcılar ve hükümet yetkililerinin yanı sıra Avrupa Birliği, Türkiye ve İtalya büyükelçileri katıldı. Ayrıca enerji, eğitim, iklim ve kültür alanlarından sorumlu Somali devlet bakanları da toplantıda yer aldı. DPÜ'yü toplantıda Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Dilcu Gönül ile Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Samet Öngen temsil etti.

Proje Detayları

Avrupa Birliği tarafından merkezi olarak finanse edilen ve Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Programı (CBHE) kapsamında desteklenen proje, "Erasmus-EDU-2025-CBHE-Strand-2" başlığı altında 752 bin 488 avro bütçeyle yürütülüyor. READ: Yenilenebilir Enerjide Uluslararası İş Birliği başlıklı projede DPÜ, önemli paydaş üniversiteler arasında yer aldı.

Proje; Somali, Tanzanya, Malavi, Türkiye ve İtalya ortakları ile yürütülmekte olup proje süresi 36 ay olarak planlandı.

Hedefler ve Beklenen Etki

Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre projenin temel hedefleri şunlar:

- Sahra Altı Afrika’daki üniversitelerde yenilenebilir enerji eğitiminin güçlendirilmesi

- Akademik müfredatın ve uygulamalı araştırmaların modernize edilmesi

- Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

- Öğrenciler ve üniversite personelinin yeşil becerilerinin artırılması

Ayrıca proje, enerji dönüşümünü ve iklim direncini desteklemek amacıyla akademik kurumlar, hükümetler ve özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

READ Projesi'nin 500'den fazla öğrenci ile yaklaşık 100 üniversite çalışanına fayda sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında mezunlara iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun pratik beceriler kazandırılması ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilirliğin artırılması hedefleniyor.

