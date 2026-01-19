Eğribel Geçidi'nde Tipi Ulaşımı Aksattı: Araç Kara Gömüldü, Kurtarma Sürüyor

Eğribel Geçidi'nde Tipi Ulaşımı Aksattı

Giresun’u Sivas’a bağlayan ve deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekte bulunan Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle beyaza büründü. Bölgedeki şiddetli tipi, kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Görüş Mesafesi Düştü, Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Tipi nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin kaybolduğu yolda, çok sayıda araç yolda kaldı ve bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Geçidin Giresun’un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas bağlantısını sağlayan bölümünde ulaşımda aksamalar görüldü.

Kurtarma ve Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

Yolda mahsur kalan araçlara müdahale eden Karayolları ekipleri, kara gömülen bir otomobili iş makineleri ve küreklerle yürütülen yoğun çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

