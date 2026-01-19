Eğribel Geçidi'nde Tipi Ulaşımı Aksattı: Araç Kara Gömüldü, Kurtarma Sürüyor

Eğribel Geçidi'nde etkili tipi ulaşımı aksattı; çok sayıda araç yolda kaldı, bir otomobil kara gömülüp ekiplerin iş makineleri ve küreklerle müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:18
Eğribel Geçidi'nde Tipi Ulaşımı Aksattı: Araç Kara Gömüldü, Kurtarma Sürüyor

Eğribel Geçidi'nde Tipi Ulaşımı Aksattı

Giresun’u Sivas’a bağlayan ve deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekte bulunan Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle beyaza büründü. Bölgedeki şiddetli tipi, kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Görüş Mesafesi Düştü, Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Tipi nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin kaybolduğu yolda, çok sayıda araç yolda kaldı ve bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Geçidin Giresun’un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas bağlantısını sağlayan bölümünde ulaşımda aksamalar görüldü.

Kurtarma ve Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

Yolda mahsur kalan araçlara müdahale eden Karayolları ekipleri, kara gömülen bir otomobili iş makineleri ve küreklerle yürütülen yoğun çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

GİRESUN'UN EĞRİBEL GEÇİDİ’NDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, NEDENİYLE KAR ALTINDA KALAN BİR ARAÇ...

GİRESUN'UN EĞRİBEL GEÇİDİ’NDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, NEDENİYLE KAR ALTINDA KALAN BİR ARAÇ KARAYOLU EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI

GİRESUN'UN EĞRİBEL GEÇİDİ’NDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, NEDENİYLE KAR ALTINDA KALAN BİR ARAÇ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Kediler Sırayla Karda Yürümeye Çalıştı
2
Sahara Geçidi'nde Çığ ve Tipi: Artvin-Ardahan Yolu Kapandı
3
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı
4
Çorum Belediyesi'nden Yarıyıl Tatili Etkinlikleri
5
Karaman'da Hayırsever 15 Bin Liralık Veresiye Defterini Kapattı
6
Çamlıhemşin'de Ruhsatsız Turizm İşletmecilerinden 'Yıkmayın' Protestosu
7
Koruyucu Aile Projesi: Bebek Kuruma Girmeden Sıcak Yuvaya Kavuştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları