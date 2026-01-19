Çankırı'ya 19 milyon TL Sosyal Dönüşüm Desteği

Çankırı'ya 19 milyon TL'lik sosyal yatırım: KUZKA destekli iki proje hayata geçiyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Çankırı'da toplam 19 milyon TL destek sağlanacak iki sosyal proje için sözleşme protokolleri imzalandı. SOGEP kapsamında yürütülecek projeler, sosyal kapsayıcılığı, istihdamı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Protokol töreni, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Törene, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile proje yararlanıcısı kurumlar katıldı. Sözleşmeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda imzalandı. Projelerin tamamlanma süresi 18 aylık olarak planlandı.

Dezavantajlı bireylerle sera ve uygulama kafeteryası (7 Milyon TL)

Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Dezavantajlı Bireylerle Sera ve Uygulama Kafesi projesinin toplam bütçesi 7 Milyon TL. Huzurevi kampüsünde kurulacak sera ve uygulama kafeteryasında, topraklı tarım yöntemiyle sebze, meyve ve kültür mantarı üretimi gerçekleştirilecek ve üretilen ürünler halkın erişimine açık olarak uygulama kafeteryasında satışa sunulacak.

Projenin amaçları arasında dezavantajlı bireylerin üretime katılımını sağlamak, sosyal entegrasyonlarını güçlendirmek, mesleki becerilerini artırmak ve ekonomik bağımsızlıklarını desteklemek bulunuyor. Proje kapsamında 4 bin dezavantajlı bireyin rehabilitasyonu, 8 bin kişinin faaliyetlerden yararlanması ve engelli bireylerin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Şabanözü Engelsiz Yaşam Merkezi (12 Milyon TL)

Şabanözü Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Şabanözü Engelsiz Yaşam Merkezi projesinin bütçesi 12 Milyon TL. Merkez, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri için kapsamlı hizmet sunacak.

Merkezde; özel eğitim sınıfları, terapi ve duyusal entegrasyon alanları, aile danışmanlığı birimleri ile birlikte çocukların sosyal ve bireysel gelişimini desteklemeye yönelik el sanatları, müzik, resim ve spor atölyeleri yer alacak. Proje, engelli bireylerin eğitimi ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetleriyle bütüncül bir yaklaşım sunmayı amaçlıyor.

Her iki projenin, TR82 Bölgesi'nde sosyal yaşamı güçlendirmenin yanı sıra dezavantajlı bireylerin üretken ve bağımsız bir yaşam sürmelerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

