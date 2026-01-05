DOLAR
DSİ'den Bayburt'a 2025'te 900 Milyon TL'lik Su Yatırımı

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, 2025'te Bayburt'ta toplam 900 milyon TL'lik su yatırımı gerçekleştirdi; göletler tamamlandı, sulama ve taşkın projeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:38
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, 2025 yılında Bayburt genelinde hayata geçirilen ve devam eden su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre ilin su altyapısına toplam 900 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirildi.

Tamamlanan projeler

2025 yılı içinde Yelpınar Göleti ve Uğrak Göleti tamamlandı. Ayrıca kent genelinde 8 taşkın kontrol tesisi inşası bitirildi.

Tamamlanan tesislerle birlikte 6 köy ve 50 dekar alanda taşkın risklerinin azaltıldığı bildirildi. Yıl içinde gerçekleştirilen 30 noktadaki makineli çalışmalarla taşkın risklerinin önemli ölçüde önüne geçildiği kaydedildi.

Devam eden yatırımlar

Devam eden projeler arasında Kırklartepe Barajı Sulaması inşaatı yer alıyor; projenin sulama alanı 57 bin 700 dekar olarak verildi. Ayrıca Uluçayır Göleti Sulaması (4 bin 180 dekar) ve Pınargözü Göleti Sulaması (2 bin 400 dekar) projelerinde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Bunların yanı sıra 3 adet taşkın kontrol tesisinin inşaatında ilerleme kaydedildiği ve bu tesislerin tamamlanmasıyla 3 köyde taşkın risklerinin azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

