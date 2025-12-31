DOLAR
Sincan Belediyesi Kar Teyakkuzunda: 19 Araç, 115 Personel Sahada

Sincan Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı 19 kar küreme aracı, 4 transit tuzlama aracı ve 115 personelle teyakkuzda; yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:15
Sincan Belediyesi Kar Teyakkuzunda: 19 Araç, 115 Personel Sahada

Sincan Belediyesi kar teyakkuzunda

Sincan Belediyesi, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede acil önlemleri devreye aldı. 19 kar küreme aracı, 4 adet transit tuzlama aracı, 11 kamyon, 5 adet kepçe ve 115 personel ile sahada görev yapan ekipler, kar ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun çalışma yürüttü.

Ekipler 24 saat kesintisiz çalıştı

Karla mücadele ekipleri, Ankara’da kar yağışının etkisini göstermesiyle hızla çalışmalarına başladı. Ulaşımın aksamasını önlemek için yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü; böylece Sincan’da kar çileye dönmedi; yerini keyifli manzaraya bıraktı.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar ve talepler, 444 4 762 numaralı Çözüm Merkezi üzerinden anında değerlendirildi. Ekipler, gelen bildirimlere hızlı müdahale ederek sıkıntıların giderilmesini sağladı.

Buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları yoğunlaştırılırken, trafik sıkışıklığı oluşabilecek noktalarda ek önlemler alındı. İlk etapta ana güzergâhların açık tutulmasına öncelik verildi; gündüz işe giden vatandaşların ulaşımının güvenli olması için gece boyunca ara sokaklarda da çalışmalar yapıldı.

Kırsal mahallelerde de çalışmalar sürdürülürken, yayalar için meydanlar, kaldırımlar, park ve yeşil alanlarda biriken karlar temizlenmeye devam ediyor. Sincan Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın sürekliliği için teyakkuz halini koruyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

