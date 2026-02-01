DTSO Çözüm Masası: Gümüşova OSB Talepleri Masaya Yatırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenen çözüm masası toplantılarında sanayicilerin beklenti ve talepleri ele alındı.

Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren DTSO üyeleri, altyapı ihtiyaçları ve OSB’nin gelişmesine yönelik taleplerini geçtiğimiz günlerde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya gelerek DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık’a iletmişlerdi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya; Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Başkan Yardımcısı Hasan Günden, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Yönetim Kurulu Üyesi Özer Alpmen ile Gümüşova OSB’de faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık’ın daveti üzerine gerçekleştirilen toplantıda, Dr. Faruk Özlü firmaların beklenti ve taleplerini dinledi; gündeme gelen konularla ilgili değerlendirme yapıldı.

Faruk Özlü, sanayici üyelerin taleplerinin karşılanması için gerekli adımların ivedilikle atılacağını vurguladı ve taleplerin takip edileceğini belirtti.

Erdoğan Bıyık ise toplantıya katılımlarından ve sanayici üyelere gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Faruk Özlü ile Gümüşova OSB firmalarına teşekkür etti.

