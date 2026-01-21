Dumlupınar Üniversitesi GREENBUILD Projesi Uluslararası Açılış Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Avrupa Birliği Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) Programı kapsamında yürütülen GREENBUILD Projesinin uluslararası açılış toplantısına ev sahipliği yaptı.

Açılış ve Katılımcılar

Açılış, DPÜ Senato Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel ile konsorsiyum ortaklarından çok sayıda akademik ve idari temsilci katıldı.

Rektörün ve Yöneticilerin Mesajı

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, DPÜ'nün uluslararasılaşma vizyonuna ve Avrupa Birliği projelerine verdiği stratejik önemi vurguladı. Kızıltoprak, GREENBUILD Projesi'nin sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşımlar açısından kritik bir rol üstlendiğini belirterek, üniversitenin projede koordinatörlük yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve emeği geçen akademisyenleri tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, aynı yıl içinde iki farklı CBHE projesinin Türkiye'ye kazandırılmasının önemine değinerek, üniversite yönetiminin uluslararası projelere güçlü destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Proje Hedefleri ve Çalışma İçeriği

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Oktay Şahbaz, GREENBUILD'in temel amacının Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarının savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine akademik ve teknik destek sağlamak olduğunu belirtti. Şahbaz, proje kapsamında geliştirilecek yeşil ve enerji verimli bina tasarımı odaklı yenilikçi müfredatlar, eğitim programları ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin uzun vadeli sürdürülebilir etkiler oluşturacağını vurguladı.

Çalışma Oturumları ve Sonuçlar

Açılışın ardından Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Toplantı Salonu'nda devam eden oturumlarda proje iş paketleri, müfredat geliştirme süreçleri, kurumsal kapasite artırımı çalışmaları ve gelecek dönem stratejik yol haritası ayrıntılı şekilde ele alındı. Üç gün süren toplantılar, uluslararası ortaklar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik değerlendirmelerle sona erdi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, GREENBUILD Projesi'nin sürdürülebilir yapı tasarımı ve enerji verimliliği alanlarında uluslararası bilgi paylaşımını artırmayı, akademik kapasiteyi güçlendirmeyi ve çevre dostu mühendislik yaklaşımlarının gelişimine katkı sunmayı hedeflediği belirtildi. Projenin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin küresel bilimsel iş birliklerindeki lider konumunu daha da pekiştiren önemli bir girişim olduğu ifade edildi.

