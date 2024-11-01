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Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da Başlıyor

Şanlıurfa'da düzenlenecek Dünya Neolitik Kongresi, 64 ülkeden bin akademisyeni bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:31
Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da Başlıyor

Dünya Neolitik Kongresi 4-8 Kasım'da Şanlıurfa'da Gerçekleşecek

İstanbul Üniversitesi ile Harran Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın destekleriyle 4-8 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacak.

Kongrede Dünya Çapında Neolitik Kültürler Ele Alınacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kongrenin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirecek. Etkinlik sırasında, neolitik kültürlere dair yeni bakış açıları geliştirilmesi hedefleniyor.

Önemli Konular ve Konuşmacılar

Kongrede geleneksel teorilerin yanı sıra yerleşik yaşam biçimleri, sosyal hiyerarşi, inanç sistemleri ve çevresel faktörler gibi konular da ele alınacak. Ayrıca biyoarkeoloji, tarihleme yöntemleri, fiziksel antropoloji ve jeoarkeoloji konularında yapılan çalışmalar tartışılacak.

Kongre, dünyaca ünlü neolitik alanlardan Göbeklitepe ve Karahantepe gibi önemli yerleri barındıran Şanlıurfa'da gerçekleştirilecektir. 64'ü aşkın ülkeden 487 kuruma ait, bine yakın akademisyenin katılması bekleniyor.

Önemli İsimler Anılacak

Kongrede, Klaus Schmidt, Harald Hauptmann ve Bruce Howe gibi Şanlıurfa'daki arkeolojik kazılarda görev almış önemli isimler için anma konuşmaları yapılacak.

Neolitik Yerleşimlere Ziyaret Fırsatı

Katılımcılar, Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç, Çakmaktepe ve Sefertepe gibi ilgi çekici neolitik yerleşim yerlerini de ziyaret etme fırsatına sahip olacaklar.

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