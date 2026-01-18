Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece

Çankaya Mahallesi'nde soğuk hava etkisini artırdı

Eskişehir’de kış mevsimi etkisini sürdürürken, kentin yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı ve dondurucu soğuk hissediliyor.

Kent merkezine nazaran daha yüksek rakımda bulunan Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi, gece saatlerinden itibaren kar ve soğuk havanın etkisine girdi. Bölgede görülen kar zeminde yoğun bir örtü oluşturmasa da düşen hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Mahallede termometreler gece boyunca eksi 5 dereceyi gösterdi. Soğuk ve zaman zaman etkili olan yağış, yerel halk için tedbir gerektiriyor.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgede soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayanları ve trafikte olanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

