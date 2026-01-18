Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde hafif kar ve dondurucu soğuk etkili; Çankaya Mahallesi'nde gece sıcaklıkları eksi 5 derece ölçüldü. Meteoroloji soğuk havanın süreceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:07
Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece

Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece

Çankaya Mahallesi'nde soğuk hava etkisini artırdı

Eskişehir’de kış mevsimi etkisini sürdürürken, kentin yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı ve dondurucu soğuk hissediliyor.

Kent merkezine nazaran daha yüksek rakımda bulunan Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi, gece saatlerinden itibaren kar ve soğuk havanın etkisine girdi. Bölgede görülen kar zeminde yoğun bir örtü oluşturmasa da düşen hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Mahallede termometreler gece boyunca eksi 5 dereceyi gösterdi. Soğuk ve zaman zaman etkili olan yağış, yerel halk için tedbir gerektiriyor.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgede soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayanları ve trafikte olanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE HAFİF KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUK HAKİM OLUYOR.

KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE HAFİF KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUK HAKİM OLUYOR.

KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE HAFİF KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUK HAKİM OLUYOR.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp’ta Kar Esareti: Köy Yolları Kapandı, Sıcaklık -12 Dereceye İniyor
2
Sinop'ta Yoğun Kar: 223 Köy Yolu Kapalı, 87 Köyde Elektrik Kesintisi
3
Eskişehir'de Altgeçitte Tehlike: Buz Sarkıtları Sürücüleri Tedirgin Ediyor
4
Yozgat Sorgun'da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama
5
Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece
6
Eskişehir'de 'Askıda Simit' Suistimaline Esnaftan Tepki
7
Taksim'de Kar Yağışı: Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğraf

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları