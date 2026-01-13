Yunusemre'de Gençlik Kafe, Gençlerin Yeni Buluşma Noktası

Açılış, konum ve ilgi

Yunusemre Belediyesi tarafından yeni konseptiyle hizmete açılan Gençlik Kafe, kısa sürede ilçedeki gençlerin yoğun ilgisini çekti. Uncubozköy Mahallesi'nde yer alan Yunus Park içindeki kafe, doğayla iç içe konumu ve manzarasıyla beğeni topluyor.

Fiyatlandırma ve hizmet

Kafede sunduğu ekonomik seçeneklerle dikkat çeken işletmede çay ve su 5 TL, kahve 10 TL ve tost 25 TL'den satışa sunuluyor. Mekan, gençlerin ders çalışabileceği, arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği biçimde tasarlandı.

Başkan Semih Balaban'ın açıklaması

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban açılışın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gençlerimizin hem ekonomik şartlarını hem de sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Gençlik Kafe’yi hizmete açtık. Burada gençlerimiz ders çalışabilecek, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecek ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam bulacak. Yunusemre Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onlar için sosyal ve kültürel projeler üretmeye devam edeceğiz".

Kısa sürede yoğun ilgi gören Gençlik Kafe, yeni formatıyla Yunusemre'deki gençler için önemli bir sosyal alan haline geldi.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ KONSEPTİYLE HİZMETE AÇILAN GENÇLİK KAFE, KISA SÜREDE GENÇLERİN YOĞUN İLGİSİNİ ÇEKTİ. UYGUN FİYATLARI VE SOSYAL ORTAMIYLA DİKKAT ÇEKEN KAFE, İLÇEDEKİ GENÇLER İÇİN YENİ BİR BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELDİ.