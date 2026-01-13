Yunusemre'de Gençlik Kafe, Gençlerin Yeni Buluşma Noktası

Yunusemre Belediyesi'nin Uncubozköy'deki Yunus Park'ta 8 Ocak'ta açtığı Gençlik Kafe, uygun fiyatları ve sosyal alanıyla gençlerin yeni buluşma noktası oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:02
Açılış, konum ve ilgi

Yunusemre Belediyesi tarafından yeni konseptiyle hizmete açılan Gençlik Kafe, kısa sürede ilçedeki gençlerin yoğun ilgisini çekti. Uncubozköy Mahallesi'nde yer alan Yunus Park içindeki kafe, doğayla iç içe konumu ve manzarasıyla beğeni topluyor.

Fiyatlandırma ve hizmet

Kafede sunduğu ekonomik seçeneklerle dikkat çeken işletmede çay ve su 5 TL, kahve 10 TL ve tost 25 TL'den satışa sunuluyor. Mekan, gençlerin ders çalışabileceği, arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği biçimde tasarlandı.

Başkan Semih Balaban'ın açıklaması

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban açılışın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gençlerimizin hem ekonomik şartlarını hem de sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Gençlik Kafe’yi hizmete açtık. Burada gençlerimiz ders çalışabilecek, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecek ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam bulacak. Yunusemre Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onlar için sosyal ve kültürel projeler üretmeye devam edeceğiz".

Kısa sürede yoğun ilgi gören Gençlik Kafe, yeni formatıyla Yunusemre'deki gençler için önemli bir sosyal alan haline geldi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

