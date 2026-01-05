DOLAR
Düzce Belediyesi 2025'te İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2025'te evde bakım, sıcak yemek, sosyal yardımlar ve halk ekmek hizmetleriyle yıl boyu destek sağladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:20
Düzce Belediyesi 2025'te İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Düzce Belediyesi 2025'te İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

2025 Faaliyet Raporu ve Hizmet Vurgusu

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, evde bakım hizmetlerinden hayır çarşısı çalışmalarına, organizasyon ve etkinliklerden halk ekmek büfe çalışmalarına kadar belediyenin şefkatli elini 2025 yılında da ihtiyaç sahiplerinin üzerinden çekmedi. Belediye, yılın 365 günü sosyal belediyecilik örnekleri sergileyerek insan odaklı hizmet üretmeyi sürdürdü.

Müdürlüğün hazırladığı ayrıntılı faaliyet raporuna göre 2025 yılında yapılan hizmetler arasında öne çıkanlar şu şekilde:

Ev ve kişisel bakım: 2 bin 145 ev temizliği, 10 günlük periyotlar halinde toplam 2 bin 732 öz bakım, 160 müracaatçıya bayan kuaförü desteği ve 29 aileye ikinci el ev eşyası yardımı sağlandı.

Beslenme ve yardım kartları: Ocak-Aralık döneminde 120 bin 597 adet sıcak yemek ve 3 bin 28 sosyal yardım kartı dağıtıldı. Ramazan ayında 6 bin 162 iftar yemeği verildi.

Eğitim ve giyim desteği: Eğitim öğretim dönemi başlangıcında ihtiyaç sahibi öğrencilere bin 715 adet kırtasiye desteği sunuldu. Ramazan ve Kurban Bayramları kapsamında 2 bin çocuğa giyim desteği, kış öncesinde 2 bin bot ve mont desteği sağlandı.

Aile ve yeni doğan yardımları: 150 aileye yeni doğan paketi ulaştırıldı. Taziye evlerine yönelik olarak ise 57 bin 292 pide ve ayran dağıtımına katkı verildi.

Psiko-sosyal ve sağlık destekleri: Müdürlüğün sunduğu hizmetlerde bin 180 kişiye psiko-sosyal destek sağlanırken, 30 tekerlekli sandalye, 79 hasta yatağı ve 7 akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Sosyal Etkinlikler, STK İşbirlikleri ve Halk Ekmek

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; özel günlerde, kandillerde ve belediye etkinliklerinde camilerde ikram dağıtımı yaptı, ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak projelerde etkin rol alarak sosyal belediyecilik örneklerini sürdürdü.

Müdürlük bünyesinde hizmet veren 9 adet halk ekmek büfesi faaliyetini devam ettirdi. Ekmek büfelerinde standart buğday ekmeği ve glutensiz ekmek satışları 2025 yılında da aralıksız sürdürüldü.

Hazırlanan faaliyet raporu, Düzce Belediyesi'nin 2025 yılı boyunca ihtiyaç duyulan her alanda insana yönelik hizmet üretme taahhüdünü açıkça ortaya koydu.

