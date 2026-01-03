DOLAR
Sinop’ta Vatandaş Yaban Domuzu Sürüsüne Dalıp Yavru Domuzu Eliyle Yakalandı

Sinop’un Erfelek ilçesinde karlı yolda karşılaşılan yaban domuzu sürüsünden bir vatandaş, yavru domuzu eline alıp bir süre beklettikten sonra geri bıraktı; anlar cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:07
Erfelek’te karlı yolda ilginç anlar

Sinop’un Erfelek ilçesinde karlı bir yolda ilerleyen araç, bir yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Olay sırasında araçtan inen bir vatandaş, sürü içinden ayrılan bir yavru domuzu kovaladı.

Vatandaşın hamlesiyle yavru domuz eline alındı; kısa süreliğine elinde bekletilen hayvan daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.

O anlar telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşın domuzu yakalayıp geri bıraktığı anlar net şekilde kaydedildi.

Olayla ilgili yetkili bir açıklama veya ilave bilgi paylaşılmadı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

