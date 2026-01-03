Sinop’ta Vatandaş Yaban Domuzu Sürüsüne Dalıp Yavru Domuzu Eliyle Yakalandı

Erfelek’te karlı yolda ilginç anlar

Sinop’un Erfelek ilçesinde karlı bir yolda ilerleyen araç, bir yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Olay sırasında araçtan inen bir vatandaş, sürü içinden ayrılan bir yavru domuzu kovaladı.

Vatandaşın hamlesiyle yavru domuz eline alındı; kısa süreliğine elinde bekletilen hayvan daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.

O anlar telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşın domuzu yakalayıp geri bıraktığı anlar net şekilde kaydedildi.

Olayla ilgili yetkili bir açıklama veya ilave bilgi paylaşılmadı.

